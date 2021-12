"PSG - Bruges : Paris a maîtrisé son sujet, le résumé du match"

20:58 - Le résumé du match: Paris termine en beauté

Même s'il n'avait rien à jouer ce soir face à Bruges, le Paris Saint-Germain, déjà assuré de sa deuxième place dans le groupe A, ne comptait pas bazarder une rencontre de Ligue des champions. Motivés, avec un onze de départ proche de l'équipe-type, les Parisiens n'ont mis que deux minutes à prendre l'avantage, grâce à Kylian Mbappé, au départ et à la conclusion d'une action côté gauche (1-0, 2e). Quelques minutes plus tard, Mbappé récidive en marquant d'une volée splendide après un beau service de Di Maria (2-0, 7e). Le ton est donné et Bruges est en grande difficulté. Les joueurs de Mauricio Pochettino ajoutent même un troisième but en fin de première période. Lionel Messi se charge de faire le spectacle et marque d'un tir superbe de l'extérieur de la surface (3-0, 38e). A la pause, Paris maîtrise largement son sujet et Bruges ne peut rien faire.

Mais après la mi-temps, le PSG oublie de courir, de jouer et se fait dominer par le Club Bruges. Donnarumma repousse plusieurs fois l'échéance mais les Belges finissent par réduire l'écart par l'intermédiaire de Rits (3-1, 68e). Bousculés, les Parisiens reviennent dans le droit chemin et Lionel Messi transforme un penalty qu'il avait lui-même obtenu (4-1, 76e) pour définitivement écarter l'idée d'un retour belge dans ce match. Paris termine bien cette phase de poules avec ce troisième succès en trois matchs à domicile et va maintenant pouvoir se concentrer sur la Ligue 1 pendant quelques semaines. Bruges est de son côté éliminé.