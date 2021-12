"PSG - Bruges : chaîne, compo, pronos... Les infos du match"

PSG - Bruges. Chaîne TV, streaming, compositions probables... Retrouvez sur notre site les dernières informations à propos du match de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Bruges prévu ce mardi soir au Parc des Princes.

Assuré d'être qualifié en tant que deuxième du groupe A avant cette dernière journée, le Paris Saint-Germain n'a absolument plus rien à jouer au moment de recevoir le Club Bruges ce mardi au Parc des Princes en début de soirée (18h45). Mais les Parisiens, qui enchaînent les prestations décevantes et qui restent sur deux matchs nuls en Ligue 1 contre Nice (0-0) et Lens (1-1), ne peuvent pas se permettre de prendre la réception du club belge à la légère. C'est pourquoi l'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, de plus en plus bousculé, ne devrait pas faire tourner outre mesure ce soir face à Bruges.

De son côté, Bruges ne peut plus se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions mais peut encore espérer être reversé en Ligue Europa. Il faudra pour cela faire mieux, contre le PSG à Paris, que Leipzig, qui reçoit Manchester City (déjà assuré de la qualification et la première place du groupe A) dans le même temps. Ce sont pour l'instant les Allemands qui occupent la 3e place, grâce à une meilleure différence de buts particulière. Les Belges viennent donc à Paris avec la ferme intention de s'imposer, après avoir bousculé les Parisiens lors du match aller en Belgique (1-1). Le PSG est prévenu !

A quelle heure débute le match PSG-Bruges ?

Le coup d'envoi de la rencontre de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Club Bruges sera donné à 18 heures 45 sur la pelouse du Parc des Princes.

Aucune diffusion en clair n'est prévue à la TV pour ce match entre le Paris Saint-Germain et le Club Bruges. Cette rencontre de Ligue des champions sera diffusée à la fois sur Canal+ et sur RMC Sport 1 ce mardi soir à partir de 18 heures 45.

Pour suivre cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Club Bruges sur Internet, il vous faut également posséder un abonnement, puisque seules les plateforme myCanal et RMC proposent la diffusion en ligne du match entre le PSG et Bruges ce mardi soir.

Mauricio Pochettino est privé de plusieurs joueurs pour ce match, comme Neymar, Ramos ou encore Draxler. Incertain, Kimpembe est finalement dans le groupe mais pourrait débuter sur le banc. Kehrer devrait débuter avec Marquinhos dans l'axe de la défense. La composition probable du PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kehrer, N. Mendes - Gueye, Verratti, Wijnaldum - Di Maria, Messi, Mbappé.

Pour ce déplacement à Paris, Philippe Clement, l'entraîneur du Club Bruges, dispose de son effectif au complet et a donc le choix des armes. Dost devrait débuter à la pointe de l'attaque, soutenu par Vanaken, buteur à l'aller contre Paris, De Ketelaere et Lang. La composition probable de Bruges: Mignolet - Mata, Hendry, Mechele, Sobol - De Ketelaere, Vanaken, Lang - Dost.

Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG-Bruges ?

Dans cette rencontre de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain, même s'il est déjà qualifié, est donné favori par les différents sites de paris sportifs. La cote pour une victoire du PSG oscille entre 1,2 et 1,3 tandis que celle d'une victoire de Bruges au Parc des Princes se situe entre 7 et 9. La cote pour un match nul est d'environ 5.