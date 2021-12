"DIRECT. Milan AC - Liverpool : suivez le match en live"

Milan AC - Liverpool. Suivez avec nous le dernier match de la phase de poules du groupe B de la ligue des champions. Liverpool est déjà qualifié mais, en revanche, tout est encore possible pour l'AC Milan.

21:16 - Centre complètement raté de Tsimikas Le latéral gauche de Liverpool vient de complètement dévissé son centre après un bon mouvement collectif des Reds qui, malgré une qualification déjà acquise, joue à 100% depuis le début de ce Milan - Liverpool.

21:12 - Romagnoli reste à terre Le capitaine de l'AC Milan reste à terre après un tacle sur Origi. Le défenseur italien semble touché au niveau des cotes. Cette situation a tendu les deux entraineurs qui se sont lancés dans une petite explication verbale.

21:11 - Pioli est très agité Depuis sa zone technique, le coach de l'AC Milan, Stefano Pioli est très agité et distille beaucoup de consignes à ses joueurs. On sent de la tension.

21:10 - Liverpool est propre techniquement Depuis le début de ce Milan - Liverpool, les Anglais font preuve d'une aisance technique assez impressionnante et ils étouffent les Milanais qui, eux, font preuve de plus de maladresse.

21:08 - Premier frisson sur les cages d'Alisson Après une relance ratée, Kessié cherche Brahim Diaz dans la profondeur mais le ballon est malheureusement trop long pour l'attaquant espagnol et le portier brésilien de Liverpool s'en empare. Toujours pas de grosses occasions dans ce Milan - Liverpool.

21:05 - Liverpool maitrise Pour le moment, les Reds s'emparent du ballon et les Milanais ne parviennent pas à le récupérer. C'est même les joueurs de Jürgen Klopp qui inquiètent Maignan pour la première fois du match.

21:03 - Les Reds en jaune ce soir Les joueurs de Liverpool ont laissé leur traditionnel maillot rouge ce soir pour le remplacer par un maillot jaune poussin. Les Milanais sont vêtus de leur maillot rouge et noir traditionnel pour ce Milan - Liverpool.

21:01 - 60 000 personnes dans le stade 60 000 personnes ont pris place dans l'enceinte de l'AC Milan, le stade San Siro, pour ce Milan - Liverpool décisif pour la qualification en huitième de finale de la ligue des champions. Ça va faire du bruit !

21:00 - ⏱️ Danny Makkelie lance le match Milan AC - Liverpool au Giuseppe Meazza ! C’est parti à Milan, où l’arbitre donne le coup d’envoi de Milan AC - Liverpool.

20:57 - Le match va débuter Les 22 acteurs sont désormais en train de pénétrer sur la pelouse de Giuseppe-Meazza et le dernier match de poules dans ce groupe B va pouvoir débuter. Est-ce que l'AC Milan va réussir à décrocher son ticket pour les huitièmes de finale de la ligue des champions ?

20:51 - Origi, une titularisation comme récompense ? Divock Origi a souvent été considéré comme le super sub de Jürgen Klopp. Mais ce soir, le coach allemand le fait commencer dès le début du match. Le coach allemand récompense aussi l'ancien lillois. Il a été, encore une fois, le héros du dernier match des Reds alors qu'il débutait sur le banc. Dans une rencontre très serrée face aux Wolves, Divock Origi a débloqué la situation au bout du temps additionnel après son entrée en jeu 20 minutes plus tôt.

20:43 - Pioli veut miser sur l'imprévisibilité Stefano Pioli a annoncé la couleur en conférence de presse. Il veut rendre son équipe imprévisible : "Plus nous sommes imprévisibles, plus nous pouvons créer de problèmes. Nous sommes prêts, les fans seront là pour nous motiver. Il y a toutes les conditions pour bien faire."

20:34 - 66e match européen pour Jürgen Klopp L'entraineur allemand disputera son 66e match européen sur le banc des Reds ce soir lors de ce Milan - Liverpool. Il est le deuxième entraineur de l'histoire le plus capé à ce niveau. Seul Rafael Benitez fait mieux avec 85 matchs à son actif.

20:26 - Un match aller haletant Le match aller de ce Milan - Liverpool avait été riche en buts et en rebondissements. Cinq buts y avaient été inscrits et le Milan AC avait bien réagi en première mi-temps. Les Italiens avaient, dans un premier temps concédé l'ouverture du score, vu Mike Maignan sortir un pénalty de Salah avant de renverser la tendance et de mener 2-1 à la pause. Mais en seconde période, les Reds étaient parvenus à repasser devant et à s'imposer 3-2.

20:20 - Un record à aller chercher pour Liverpool Même si les Reds joueront plus relâchés ce soir après la qualification acquise lors de la précédente journée de cette phase de poules face à Porto (2-0), les hommes de Jürgen Klopp peuvent aller chercher un beau record. Liverpool pourrait devenir ce soir le premier club anglais à remporter ses six matchs de poule en ligue des champions.

20:14 - Le Milan AC peut encore se qualifier Si du côté de Liverpool la qualification est déjà en poche, tout est encore possible dans le reste du groupe B. Et l'adversaire des Reds, l'AC Milan est encore complètement dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale de la ligue des champions. Pour cela il faut que les Italiens remportent ce Milan - Liverpool et que Porto fasse, dans le même temps, match nul avec l'Atlético Madrid ou bien que le Milan AC ne batte Liverpool au moins aussi largement que l'Atlético Madrid ne bat Porto.

20:05 - Les compositions d'équipes Les deux compositions d'équipes de ce Milan - Liverpool viennent de tomber à l'instant. Voici celle du Milan AC : Maignan - Kalulu, Tomori, Romagnoli (cap.), T.Hernandez - Kessié, Tonali, Krunic - Messias, Ibrahimovic, Diaz. Jürgen Klopp a aligné une équipe presque bis ce soir alors que son équipe est déjà qualifiée pour la suite de la compétition, la voici : Alisson (cap.) - Williams, Konaté, Phillips, Tsimikas - Oxlade-Chamberlain, Morton, Minamino - Salah, Origi, Mané

20:00 - Bonjour à tous Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le site de l'internaute pour suivre avec nous l'avant match en direct de ce dernier match du groupe B de ligue des champions entre l'AC Milan et Liverpool.