"Milan AC - Liverpool : chaîne tv, horaires, compos… Les infos du match"

Milan AC - Liverpool. Découvrez les infos de ce dernier match du groupe B entre l'AC Milan et le FC Liverpool. Les Italiens peuvent encore se qualifier dans une poule très serrée.

Milan AC - Liverpool. Il s'agit du dernier match de poule dans ce groupe B où tout est encore possible. Si Liverpool est déjà qualifié, les trois équipes qui suivent ont encore leur chance. Les Milanais avaient pourtant très mal débuté cette phase de groupe avec aucun succès en quatre matchs disputés. Mais les hommes de Stefano Pioli ont acquis un succès primordial lors du match précédent face à l'Atlético Madrid qui les relancent totalement. Le Milan AC sera qualifié si il bat Liverpool et que Porto fait match nul face à l'Atlético Madrid mais aussi si il bat au moins aussi largement Liverpool que l'Atlético ne bat Porto.

Pour Liverpool, le match de ce soir est un peu plus tranquille que pour son adversaire. Les hommes de Jürgen Klopp sont qualifiés depuis leur succès face à Porto lors de la précédente journée. Mais les Reds auront certainement à coeur de jouer les arbitres de cette poule très serrée. C'est aussi pour eux l'occasion de remémorer les bons souvenirs de l'histoire du club et de cette finale historique de ligue des champions en 2005 où les Reds avaient renversé la situation après avoir été mené de trois buts à la mi-temps.

A quelle heure débute le match Milan-Liverpool ?

Le match débutera à 21 heures. Il se tiendra dans le stade Giuseppe-Meazza aussi plus communément appelé le stade San Siro.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Milan-Liverpool ?

Le match entre le Milan AC et Liverpool sera diffusé sur Bein Sports 1. Il sera arbitré par le Néerlandais Dani Makkelie.

Quelle diffusion streaming pour le match Milan-Liverpool ?

Le match sera aussi disponible sur la plateforme de streaming de Canal+, MyCanal, a condition de disposer de l'abonnement requis.

Quelles compostions probables pour Milan et Liverpool ?

Du côté de l'AC Milan, Stefano Pioli ne pourra, cette fois-ci, pas compter sur l'attaquant français Olivier Giroud titularisé lors des deux derniers matchs de ligue des champions du club milanais. La composition probable de l'AC Milan : Maignan – Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez – Kessié, Tonali – Saelemaekers, Diaz, Leao – Ibrahimovic

Pour Jürgen Klopp, avec la qualification en poche le coach allemand pourrait aligner une équipe différente de celle de d'habitude. Voici la composition probable de Liverpool : Alisson – Williams, Konaté, Van Dijk, Tsimikas – Morton, Henderson, Oxlade-Chamberlain – Salah, Origi, Minamino

Quels sont les pronostics pour la rencontre Milan-Liverpool ?

Pour les sites de pronostics, la victoire du Milan AC est plus probable que celle de Liverpool. Betclic cote le Milan AC à 2,10 alors que le match nul est à 3,70 et que la victoire de Liverpool est à 3,25. Pour Winamax, le Milan AC est également à 2,10, le match nul est à 3,80 et la victoire des Reds est à 3,25.