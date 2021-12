"Milan AC - Liverpool : Liverpool s'impose et l'AC Milan est éliminé, le résumé du match"

23:23 - Le résumé du match

L'exploit n'aura pas eu lieu ce soir à Giuseppe-Meazza. Ce Milan - Liverpool a offert moins de rebondissements que celui de la finale de la ligue des champions en 2005. Mais il y a, tout de même, eu un renversement de situation et encore une fois à l'avantage des Anglais. En effet, la soirée commençait plutôt bien pour les Milanais car c'est eux qui avaient ouvert le score par l'intermédiaire d'un défenseur anglais, Fikayo Tomori (29e) suite à un ballon repoussé par Alisson. A ce moment là, l'AC Milan est qualifié mais tout va très vite dans le football. En témoigne la réaction très rapide de l'équipe bis alignée ce soir par Jürgen Klopp. Une équipe remaniée mais portée par un homme qui écrase tout sur son passage cette saison. Mohamed Salah bénéficie lui aussi d'un ballon repoussé par Maignan pour inscrire son septième but en 6 matchs de ligue des champions (36e). Et après Mohamed Salah c'est un autre joueur en forme qui vient crucifier les Milanais. L'ancien Lillois Divock Origi profite, également, d'un ballon dévié par Mike Maignan pour finir de la tête (55e) et inscrire son deuxième but en autant de matchs. Ce second but des Reds a définitivement évincé les ambitions qui habitaient les Italiens avant d'entrer sur la pelouse. Il restait plus d'une demi-heure après ce but mais il n'y en aura pas d'autres car l'AC Milan a été muselé et surtout démoralisé par leur impuissance. Les hommes de Stefano Pioli pourront désormais se concentrer exclusivement sur le championnat car ils sont éliminés de toutes les compétitions européennes alors que Liverpool termine premier de ce "groupe de la mort" avec 6 victoires en 6 matchs.