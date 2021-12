"DIRECT. Real Madrid - Inter Milan : des Nerazzurri revanchards, le match en live"

DIRECT Real Madrid - Inter Milan. Les Nerazzurri ont débuté la rencontre pied au plancher en se procurant plusieurs actions franches. Suivez la rencontre en live.

En direct

Recevoir nos alertes live !

21:15 - La frappe de Rodrygo ! Le Brésilien hérite du ballon et tente l'action individuelle. Il s'infiltre dans la surface et tente sa chance dans un angle fermé. Sa frappe n'est pas cadrée.

21:14 - La reprise de Perisic ! Dumfries centre en retrait, le cuir arrive au point de penalty sur Perisic. Le Croate tente sa chance mais sa reprise du plat du pied est contrée par Carvajal.

21:09 - Les Nerazzurri réclament un penalty Lancé en profondeur, Barella tombe dans la surface. Les joueurs de l'Inter Milan réclament une faute de Carvajal. L'arbitre ne bronche pas, la Var non plus.

21:04 - Modric capitaine En l'absence de Karim Benzema, c'est le milieu de terrain madrilène, Luka Modric qui porte le brassard de capitaine.

21:03 - La frappe de Vinicius ! Première action chaude pour les Madrilènes. Modric trouve Vinicius en profondeur, le Brésilien s'offre son premier rush et tente sa chance dans la surface. Sa frappe enroulée est déviée.

21:02 - Objectif première place ! Le Real Madrid et l'Inter Milan sont d'ores et déjà assurés de disputer les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mais on ne sait pas encore qui finira premier du groupe D. Pour rappel, une victoire ou un nul des Merengue leur permettrait de garder la première place. À l'inverse un succès des Nerrazzuri et c'est l'Inter qui prendra la place du leader.

21:01 - ⏱️ Felix Brych lance le match Real Madrid - Inter ! Le match démarre à Madrid, où Felix Brych donne le coup d’envoi de Real Madrid - Inter.

20:57 - Les joueurs font leur entrée sur la pelouse Les 22 artistes font leur entrée sur la pelouse du Santiago Bernabeu. Ce choc européen entre le Real Madrid et l'Inter Milan va débuter juste après l'hymne mythique de la Ligue des Champions.

20:52 - Bonne série madrilène face aux Nerazzurri Le Real Madrid a remporté ses 3 derniers duels face à l’Inter Milan en Ligue des Champions, c’est d’ailleurs sa meilleure série face au champion d’Italie en titre. Plus largement, les Merengue ont remporté 7 de leur 8 réceptions face à l’Inter en Ligue des Champions avec une moyenne de 2 buts par match.

20:49 - Ancelotti : “Un match intéressant” Avant le coup d’envoi de ce Real Madrid - Inter Milan, Carlo Ancelotti a tenu à rappeler que malgré la qualification des deux équipes, il s’agissait d’un match important pour la formation merengue : "C'est un match prestigieux pour nous, cette équipe de l'Inter est est très en forme, nous jouons pour la première place, et nous jouons dans notre stade devant nos fans. Ce sont trois bonnes raisons. Ce sera un match intéressant."

20:45 - Simone Inzaghi : “On veut faire un grand match” En conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur de l’Inter Milan a tenu à souligner que son équipe a progressé depuis le dernier match perdu face aux Madrilènes : "Je pense que demain est important pour nous. Nous sommes qualifiés comme le Real, mais nous voulons faire un grand match et nous rattraper du match aller. Demain, ce sera une ambiance différente mais on jouera avec de la personnalité et de la confiance. On veut faire un grand match contre un adversaire dans un stade qui le mérite. L'Inter n'a gagné qu'une fois au Bernabeu tout au long de son histoire, ça en dit long.On se connaît mieux, l'équipe venait de connaître deux années très différentes les unes des autres. L'équipe continue à travailler de manière sérieuse et nous sommes sur une bonne série de matchs." ???? | SPOGLIATOIO



I costumi di scena sono pronti ????#RealInter #UCL #ForzaInter #RealMadridInter pic.twitter.com/mP4s8ksuQ4 — Inter ???????????? (@Inter) December 7, 2021

20:39 - Qui finira premier du groupe ? Rappelons-le, les deux équipes sont d’ores et déjà qualifiées pour disputer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ce choc européen a néanmoins un enjeu important : la première place du groupe D. En effet, en cas de succès de l’Inter Milan sur la pelouse du Real Madrid, les hommes de Simone Inzaghi prendraient la tête du groupe. En revanche, si les Madrilènes l’emportent ou font match nul ils resteraient à la première place.

20:33 - Casemiro : “L’Inter est une grande équipe” En conférence de presse d’avant-match, le milieu de terrain merengue a tenu à rappeler qu’il s’agissait d’une rencontre difficile face à un adversaire coriace :"Je pense que, comme toujours, nous abordons les matchs avec sérieux et respect. L'Inter est une grande équipe. Nous jouons pour la première place, nous sommes calmes et nous respectons nos adversaires. Nous savons qu'ils sont les champions d'Italie, ce sera difficile."

20:26 - Les cotes de Real Madrid - Inter Milan Bien malin sera celui qui trouvera le vainqueur de cette affiche de Ligue des Nations. Pour les bookmakers, ce sont les Madrilènes qui sont les favoris pour remporter cette affiche Real Madrid - Inter Milan. La cote de la victoire des hommes de Carlo Ancelotti est à 2.10. En face, les Nerazzurri sont logiquement outsiders pour l’emporter. La cote d’un succès des hommes de Simone Inzaghi est à 3.40. Enfin, pour les amateurs de matchs nuls, la cote d’une égalité entre les deux équipes est à 3.45. Victoire du Real Madrid ? Surprise de l’Inter ? Faites vos jeux !

20:19 - Les compos officielles de Real Madrid - Inter Milan Ca y est, on connaît l’identité des 22 acteurs qui disputeront ce choc européen entre le Real Madrid et l’Inter Milan. Carlo Ancelotti et Simone Inzaghi ont fait leur choix. Découvrez les compositions d’équipe officielles des Merengue et des Nerazzurri. Le XI du Real Madrid : Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Vinicius, Rodrygo, Jovic ????✅ Voici notre ???????? de départ ???? @Inter ! #UCL pic.twitter.com/9x88RTwSy6 — Real Madrid C.F. ???????? (@realmadridfra) December 7, 2021 Le XI de l’Inter Milan : Handanovic, Dumfries, D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni, Perisic, Brozovic, Barella, Calhanoglu, Lautaro, Dzeko ???? | FORMAZIONI



Il cast di #RealInter ???? pic.twitter.com/PbyYxWVTOV — Inter ???????????? (@Inter) December 7, 2021

20:13 - Regarder Real Madrid - Inter Milan en streaming Si vous souhaitez regarder en streaming cette rencontre de Ligue des Champions entre le Real Madrid et l’Inter Milan en direct sur votre tablette, smartphone ou tablette c’est possible. Une seule solution légale existe, celle de souscrire à un abonnement digital à beIN Sports.

20:07 - Sur quelle chaîne regarder Real Madrid - Inter Milan ? Comme depuis le coup d’envoi de la Ligue des champions, c'est beIN Sports qui détient la plupart des droits de la compétition. Ce Real Madrid - Inter Milan ne déroge pas à la règle, la rencontre sera à suivre en direct et en exclusivité sur beIN Sport Max 4. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 21h00.