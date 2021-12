"Bayern - Barça : chaîne TV, compos, pronostics... Les infos du match"

Bayern - Barça. Découvrez toutes les informations pratiques relatives au choc de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le FC Barcelone comptant pour la 6e et dernière journée des phases de groupe.

Éviter une élimination historique. Avec seulement deux victoires en 5 rencontres, le Barça peut en cas d’échec ce soir face au Bayern Munich quitter la Ligue des Champions au stade des phases de groupe, une première depuis 20 ans. Mais pour se qualifier en huitièmes de finale de C1, les chances des Blaugrana sont faibles. Ils doivent impérativement l’emporter face aux Bavarois à l’Allianz Arena pour rester maîtres de leur destin. Dans l’autre match du groupe E, le Benfica se qualifiera en battant le Dynamo Kiev qui ne joue plus rien si les Barcelonais ne l'emportent pas.

En face, l'ogre bavarois écrase tout sur son passage. Les hommes de Julian Nigelsmann sont premiers du groupe avec 5 victoires en 5 matchs. Au match aller, les Munichois l’avaient largement emporté (3-0) au Camp Nou dans un match à sens unique. En plus de ça, les joueurs du Bayern Munich sont revanchards comme l’a expliqué Thomas Müller. Après la deuxième place de Robert Lewandowski au Ballon d’Or, les Bavarois veulent dérouler face à l’ancien club de Lionel Messi : “"C'est une énorme motivation pour moi de tout mettre dans la balance afin de ramener la Ligue des champions à Munich et de montrer au monde du football ce qui se passe. Et surtout, ce que le football allemand a à offrir. Nous avons la prochaine occasion de le faire mercredi prochain lors du match de Ligue des champions contre le FC Barcelone. On s'y attaque!". Les Blaugrana sont prévenus.

A quelle heure débute le match Bayern - Barça ?

Ce choc européen entre le Bayern Munich et le Barça comptant pour la 6e journée de La Ligue des Champions se disputera sur la pelouse de l’Allianz Arena. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 21h00.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Bayern - Barça ?

Comme depuis le début de l’édition 2021-2022 de la Ligue des Champions, c'est la chaîne beIN Sports qui détient les droits de diffusion les plus importants. Cette rencontre entre le Bayern Munich et le FC Barcelone sera diffusée en direct sur beIN Sports 1.

Quelle diffusion streaming pour le match Bayern - Barça ?

Pour avoir la chance de regarder ce choc de Ligue des Champions entre le Bayern et le Barça en streaming, il faudra vous souscrire à l’abonnement digital de beIN Sports. Vous pourrez ainsi regarder la rencontre en streaming sur smartphone, tablette ou ordinateur.

Quelles compositions probables pour le Bayern et le Barça ?

Pour ce choc européen, Nagelsmann devra se passer de plusieurs joueurs. En effet, le polyvalent et habituel titulaire, Kimmich, positif au coronavirus ne sera pas de cette rencontre. Côté infirmerie : Sabitzer est blessé au mollet, tandis que Goretzka est également indisponible pour ce match face au Barça La composition probable du Bayern Munich : Neuer - Pavard, Süle, Upamecano, Davies - Tolisso, Musiala - Coman, Müller, Sané - Lewandowski. Fraîchement intronisé à la tête du club blaugrana, Xavi devra également composer avec quelques absents pour ce match Bayern Munich - Barça. Il devra se passer du Golden Boy, Pedri mais aussi de Sergio Roberto ainsi que Braithwaite et Agüero. La composition probable du Barça : Ter Stegen - Dest, Araujo, Piqué, Alba - Nico, Busquets, De Jong - Dembélé, Depay, Gavi.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Bayern - Barça ?

Leader incontesté du groupe E avec 5 victoires en 5 matchs, le Bayern Munich est logiquement favori pour remporter cette rencontre face au Barça. La cote des Bavarois oscille entre 1.51 chez Bwin et 1.54 et 1.55 chez Zebet. La cote des hommes de Xavi, outsiders pour ce choc européen, est à 5.30 chez PMU Sport, bookmaker le plus généreux pour un succès blaugrana. Enfin la cote du match nul entre les deux formations est entre 4.50 chez Bwin et 5.00 chez PMU Sport.