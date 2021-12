"Bayern - Barcelone : carton des Bavarois et élimination du Barça, le résumé du match"

23:27 - Le résumé du match

La victoire ou l'élimination. Avant le coup d'envoi de ce Bayern - Barcelone, l'équation est simple. Deuxième du groupe E, le Barça doit l'emporter à l'Allianz Arena pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Dans le cas contraire, les hommes de Xavi devront espérer un faux-pas peu probable du Benfica face au Dynamo Kiev déjà éliminé de la compétition. Pendant quelques minutes, les Blaugrana caressent l'espoir d'un exploit historique grâce aux accélérations de Dembélé et les bonnes interventions de Piqué. Mais il y a bel et bien une classe d'écart entre les deux formations sur la pelouse munichoise. Sur un centre de Lewandowski, Müller trompe Ter Stegen et ouvre logiquement le score (34e). Avant la pause, Sané inscrit le but du break d'une superbe frappe lointaine (43). Après 45 minutes, le Bayern Munich mène (2-0) et le Barça est déjà ko. Au retour des vestiaires, les Bavarois contrôlent le match sans forcer et trouvent une nouvelle fois le chemin des filets. Davies dépose son vis-à-vis et s'arrache pour centrer, Musiala conclut sans trembler et inscrit son premier but en C1 (62e). Comme au match aller, le Bayern survole la rencontre et l'emporte à nouveau (3-0). Les hommes de Nagelsmann signent une 6e victoire en autant de rencontres et poussent le Barça vers la sortie. Le club blaugrana est éliminé des phases de groupes et disputera la Ligue Europa, une première depuis 20 ans.

Le résumé du match en vidéo :