"Salzbourg - Séville : le FC Salzbourg fait le job (1-0), ce qu'il faut retenir"

61% de taux de possession de balle contre 39% pour son adversaire : le FC Séville a la maîtrise du ballon mais n’en a pas fait grand chose. C’est en effet le FC Salzbourg qui a cadré le plus de frappes et surtout qui s’impose sur le score de 1-0 lors de ce duel.

Les fautes se multiplient du côté du FC Salzbourg, trop souvent en mal de ballon et qui a déjà concédé 28 coup francs contre 13 à son bénéfice dans ce match. Et pour ne rien arranger, un nouveau coup franc vient d'ailleurs d'être accordé aux Sévillans par Slavko Vincic.

Le FC Salzbourg obtient un coup franc dans ses derniers retranchements qui va lui permettre d'avoir un peu d'air et de conserver son avance au score (1-0) dans cette 2e mi-temps. Un coup de pied arrêté précieux pour les Salzbourgeois à une poignée de minutes de l'issue du match !

Slavko Vincic siffle un hors-jeu contre le FC Salzbourg, dont l'un des joueurs était en position illicite. Nous en sommes à 4 hors-jeux pour le FC Salzbourg et 4 hors-jeux pour le FC Séville.

Le FC Séville obtient un nouveau coup franc dans cette 2e période, qui va être frappé dans quelques instants. Nous disputons la 79e minute de jeu au Red Bull Arena. Et ça pousse très visiblement du côté du FC Séville, qui tente de trouver la faille avec 22 coups francs provoqués contre 11 pour son adversaire !

