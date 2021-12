"Wolfsburg - Lille : chaîne tv, horaire, compos... Les infos du match"

WOLFSBURG - LILLE. Découvrez les infos de ce dernier match du groupe G de la phase de poules de la ligue des champions. Le LOSC joue sa qualification sur cette rencontre.

Il s'agit du dernier match du groupe G de cette phase de poules de la ligue des champions. Les Allemands de Wolfsburg sont actuellement derniers et doivent impérativement gagner s'ils veulent continuer l'aventure européenne. Et en cas de victoire les hommes de Florian Kohfeldt seraient directement qualifiés pour les huitièmes de finale, symbole du suspense qui règne dans ce groupe. Et pourtant les Allemands n'ont remporté qu'une seule rencontre lors de cette édition de la ligue des champions, face à Salzbourg (2-1).

Le LOSC est assuré de disputer une compétition européenne le reste de cette saison même en cas de défaite ce soir. En effet, les Nordistes sont premiers du groupe G et même s'ils perdent contre Wolfsburg ils disputeront les 16e de finale d'Europa League. Mais l'objectif est, sans doute, de rester dans la plus grande des compétitions européennes. Et pour cela, les hommes de Jocelyn Gourvennec ne doivent pas perdre face aux Allemands. En cas de match nul, en revanche, la première place pourrait ne pas être assurée en fonction du résultat de l'autre match du groupe entre Salzbourg et Séville.

A quelle heure débute le match Wolfsburg - Lille ?

Le match débutera à 21 heures. Il se déroulera dans le nord de l'Allemagne au Vfl Wolfsburg Arena.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Wolfsburg - Lille ?

Le match sera diffusé sur Canal+. Il sera arbitré par l'expérimenté arbitre italien Daniele Orsato.

Quelle diffusion streaming pour le match Wolfsburg - Lille ?

Le match sera également disponible sur la plateforme de streaming de Canal+, MyCanal, à condition de disposer de l'abonnement nécessaire.

Quelles compostions probables pour Wolfsburg et Lille ?

Le Vfl Wolsburg pourrait accueillir le LOSC dans un 3-4-3 avec en pointe le grand attaquant néerlandais Wout Weghorst. Voici la composition probable de l'équipe allemande : Casteels - Lacroix, Guilavogui, Brooks - Baku, Arnold, Vranckx, Otávio - Lukebakio, Weghorst, Waldschmidt

Jocelyn Gourvennec pourrait, quant à lui, s'appuyer sur un 4-4-2 qui avait fonctionné lors de la victoire du LOSC face à Salzbourg (1-0) lors de la précédente journée de ligue des champions. Voici la composition probable du LOSC : Grbić - Çelik, Fonte, Botman, Reinildo - Ikoné, André, Sanches, Yazici - David, Yılmaz

Quels sont les pronostics pour la rencontre Wolfsburg - Lille ?

Pour les bookmakers la victoire de Wolfsburg est plus probable. Betclic plébiscite la victoire des Allemands avec une côte à 2,33 contre 3,25 pour le match nul et 3,10 pour une victoire du LOSC. Du côté d'Unibet, la victoire de Wolfsburg est à 2,35, le nul est à 3,25 et la victoire du LOSC est à 3,15.