"Wolfsburg - Lille : Lille régale et se qualifie, le résumé du match"

23:25 - Le résumé du match

Ce Wolfsburg - Lille a été presque un non-match de la part des Allemands. Mais ça été surtout un gros match de la part des Lillois qui à l'image de la phase de poules disputée par les Nordistes est monté crescendo. Mal embarqué après un match nul et une défaite les Lillois ont finalement su renverser la tendance dans ce groupe G et ce dernier match à Wolfsburg a conclu cette phase de groupes en apothéose. Même si le LOSC n'a pas été archi dominateur, ils ont été plus réalistes et plus déterminés. C'est ce qui a permis à Yilmaz de vite débloquer la situation (11e) et de mettre le doute dans la tête d'une équipe déjà en difficulté : Wolfsburg dernière de sa poule et en perdition en championnat après trois défaites consécutives. Et si les Allemands ont essayé de réagir, Ivo Grbic, le portier du LOSC, n'a jamais été réellement inquiété malgré l'aisance dans le jeu aérien de Wout Weghorst bon dans le timing mais maladroit dans la finition. Et si la pause aurait pu faire du bien à Wolfsburg, c'est, en réalité, tout le contraire qui va se produire. Les Allemands n'ont tiré que quatre fois en seconde période et cadré qu'une seule fois sur le but anecdotique de Steffen en fin de match (89e). Avant cette réalisation, les Lillois avaient marqué à deux reprises et avaient éteint le suspense. Jonathan David a inscrit son but habituel ( 72e) avant qu'Angel Gomes inscrive le troisième but du LOSC (78e). Si les cages lilloises ne resteront pas inviolées, l'important était ailleurs ce soir : la qualification en huitièmes de finale de la ligue des champions avec en prime la première place.