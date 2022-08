"DIRECT. Tirage de la Ligue des champions : la Juventus pour le PSG, l'OM s'en sort bien, les groupes"

TIRAGE AU SORT LDC. Le tirage au sort de la Ligue des champions 2023 s'est déroulé ce jeudi 25 août. Si le PSG affrontera notamment la Juventus et Benfica, l'OM sera dans un groupe abordable.

En direct

Recevoir nos alertes live !

20:30 - Fin du live ! Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi, sur le site de l'internaute, à l'occasion de ce tirage au sort de la Ligue des champions et rendez-vous très bientôt en direct pour suivre les matchs de cette phase de poules de la plus grande des compétitions européennes.

20:15 - La réaction de Longoria Pablo Longoria est revenu, il y a quelques minutes, sur le tirage au sort de la Ligue des champions. "Nous sommes contents d’être ici et surtout d’être compétitifs, c’est notre obligation dans cette compétition avec notre histoire. On considère que c’est un groupe très ouvert, avec trois bonnes équipes. Tottenham est une équipe forte, on l’a vu en fin de saison dernière avec la révolution de Conte. Le Sporting est une équipe qui joue très bien au football et Francfort, champion de la Ligue Europa, est une équipe compétitive, habituée à jouer l’Europe. Cela va être un groupe avec beaucoup d’émotions et beaucoup de suspense", a déclaré le président de l'OM.

20:00 - Le Real s'en sort bien Le tenant du titre de cette Ligue des champions s'en sort bien à l'issue de ce tirage au sort. En effet, le Real Madrid a hérité du groupe F avec Leipzig, le Shakhtar Donetsk et le Celtic Glasgow.

19:50 - Le groupe A est aussi relevé Hormis le groupe C qui constitue le groupe de la mort de ce tirage au sort de la Ligue des champions, le groupe A est aussi très relevé. En effet, l'Ajax, Liverpool et le Napoli seront accompagnés des Rangers pour des affiches qui s'annoncent particulièrement intéressante dans des stades bouillants.

19:35 - Le groupe de la mort Après ce tirage au sort de la Ligue des champions, revenons sur le fameux groupe de la mort. Le Bayern Munich, le FC Barcelone, l'Inter Milan et le Viktoria Plzen se retrouvent dans le groupe C qui constitue, sans nul doute, le groupe le plus relevé de cette phase de poules.

19:20 - "Carlo Ancelotti est le meilleur entraineur du monde" Après les mots très élogieux de Carlo Ancelotti envers Karim Benzema, le Français évoque aussi son entraineur. "C'est le meilleur entraineur du monde, j'espère qu'il restera longtemps au Real Madrid. J'ai une très bonne relation avec lui", a déclaré l'attaquant madrilène après avoir reçu son trophée du meilleur joueur UEFA de l'année.

19:18 - Benzema est élu meilleur joueur UEFA de l'année Karim Benzema reçoit logiquement le trophée du meilleur joueur UEFA de l'année 2022 à l'occasion de ce tirage au sort de la Ligue des champions. "Je remercie mon club, mon président, mon coéquipier. Le plus important ce sont les trophées collectifs. Le match retour contre le PSG m'a marqué et ce la nous a donné beaucoup de confiance", a déclaré l'ancien Lyonnais.

19:15 - Alexia Putellas élue joueuse UEFA de l'année La milieu de terrain du FC Barcelone reçoit le prix de la joueuse UEFA de l'année 2022. Alexia Putellas est récompensée par ce trophée en marge du tirage au sort de la Ligue des champions.

19:15 - Ancelotti élogieux vis à vis de Benzema Alors qu'il recevait son trophée de meilleur entraineur UEFA de l'année 2022, Carlo Ancelotti a couvert d'éloges son attaquant français qui a largement contribué au sacre du Real en Ligue des champions. "C'est un bon ami à moi, ce n'est pas pour ça qu'il joue. Il joue parce qu'il est le meilleur. Il a un leadership fort. Nous avons de la chance d'avoir Karim. Nous avons tous de la chance de voir Karim jouer au football", a déclaré l'ancien coach du PSG.

19:10 - Le PSG connait ses adversaires Après ce tirage au sort de la Ligue des champions, le PSG pourra se rappeler des souvenirs qu'ils ont de ces confrontations directes. En effet, les joueurs de la capitale ont déjà rencontré ces trois clubs dans leur histoire.

19:08 - Ancelotti désigné coach UEFA de l'année En marge de ce tirage au sort de la Ligue des champions, la cérémonie continue avec d'autres trophées. Celui de l'entraineur UEFA de l'année vient d'être donné à Carlo Ancelotti. Le coach italien a mené le Real Madrid jusqu'au sacre final l'année passée.

19:07 - Du nouveau pour l'OM Les Marseillais vont découvrir deux de leurs trois adversaires dans cette phase de poules de la Ligue des champions. En effet, hormis Francfort, les Olympiens n'ont jamais affronté Tottenham et le Sporting.

19:05 - Le tirage complet de cette phase de poules de la Ligue des champions Après ce tirage au sort de la Ligue des champions, découvrez la composition des phases de poules de cette édition de la plus grande des compétitions européennes.

19:02 - Fin du tirage au sort de la Ligue des champions C'est la fin de ce tirage au sort de la Ligue des champions. Les clubs français ont reçu un traitement différent. Le PSG est dans le groupe H avec la Juve, le Benfica Lisbonne et le Maccabi Haifa. Pour l'OM ce sera le groupe D avec l'Eintracht Francfort, Tottenham et le Sporting.

19:00 - Plzen dans le groupe de la mort Le Viktoria Plzen hérite du pire groupe possible dans ce tirage au sort de la Ligue des champions. Ils ont été tirés dans le groupe C avec le Bayern, le Barça et l'Inter.

18:59 - Le Maccabi Haifa dans le groupe du PSG Le PSG hérite donc de la Juve, du Benfica et du Maccabi Haifa dans ce tirage au sort de la Ligue des champions.

18:58 - Zagreb dans le groupe E Le Dinamo Zagreb rejoint le groupe E dans ce tirage au sort de la Ligue des champions avec l'AC Milan, Chelsea et Salzbourg.

18:57 - Les Rangers dans le groupe A Les finalistes de la dernière Europa League sont dans le groupe A avec l'Ajax, Liverpool et Naples qui sera une poule aux ambiances exceptionnelles.

18:55 - Bruges dans le groupe B Le club de Bruges est fixé dans ce tirage au sort de la Ligue des champions. Les Belges rejoignent le groupe B avec Porto, l'Atlético Madrid et Leverkusen.

18:55 - Copenhague avec City, Séville et Dortmund Les Danois de Copenhague ont été tirés au sort et évolueront dans le groupe G avec City, Séville et Dortmund.

18:53 - L'OM dans le groupe D Les Marseillais rejoignent le groupe D avec Francfort, Tottenham et le Sporting. C'est un groupe qui semble abordable.

18:51 - Le Celtic dans le groupe F Le champion d'Ecosse connait son sort dans ce tirage au sort de la Ligue des champions. Le Real, Leipzig et le Shakhtar seront accompagnés par le Celtic.

18:50 - Le groupe de la mort Le groupe de la mort est déjà connu dans ce tirage au sort de la Ligue des champions! Il s'agit du groupe C! L'Inter vient de rejoindre le Bayern et le Barça. Place au chapeau 4 avec l'OM.

18:49 - Le Shakhtar Donetsk avec le Real et Leizpig Les Ukrainiens rejoignent le Real et Leipzig dans ce tirage au sort de la Ligue des champions.