"DIRECT. Tirage de la Ligue des champions : le Real en colère avant d'affronter Paris pour les huitièmes"

TIRAGE AU SORT LDC. Après la cacophonie du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Real Madrid a fait part de sa colère auprès de l'UEFA, mais se projette quand même vers le match.

10:38 - Le Real compile les buts face au PSG Le Real Madrid a mis en avant sur les réseaux sociaux tous les buts inscrits face au PSG en Ligue des champions. Le match est définitivement lancé. ????????⚽ GOLES, GOLES, GOLES... ???? @PSG_espanol#UCL pic.twitter.com/zrcLLwQFkD — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 13, 2021 10:02 - Ramos voulait éviter le Real "C'est bizarre, a réagi le défenseur du PSG. J'aurais aimé que quelqu'un d'autre nous affronte. Vous savez l'amour que j'ai pour Madrid et les fans, cela ne changera jamais. Mais il est temps d'affronter le présent, je suis un joueur du PSG et je vais défendre mon équipe. Je vais faire ce que je peux pour passer les huitièmes." Vidéo : les image des différentes erreurs durant le tirage au sort Si vous n'étiez pas devant votre télé, voici les images des différentes erreurs lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. La boule de Manchester United n'aurait pas dû être tirée après celle du Villarreal tout comme l'Atlético Madrid ne pouvait théoriquement pas pour sa part affronter Liverpool... ???? #UCLDraw

???? Incroyable !!! Plusieurs erreurs dans le tirage au sorts des 8èmes de finale de la Ligue des Champions !

???? Des mauvaises boules ont été ajoutées, notamment pour le tirage de l'Atlético... pic.twitter.com/jISUob9s3R — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 13, 2021 09:50 - Les dates des huitièmes dévoilées L'UEFA a communiqué les dates des huitièmes de finale. Le PSG ouvrira le bal à domicile face au Real le mardi 15 février et jouera son match retour le 9 mars à Bernabeu. Lille se déplace à Chelsea le mardi 22 février et recevra les Anglais le mercredi 16 mars. Mardi 15 février (aller) : Sporting-Manchester city et PSG-Real / Mercredi 16 février (aller) Salzbourg-Bayern et Inter-Liverpool / Mardi 22 février (aller) Chelsea-Lille et Villarreal-Juventus / Mercredi 23 février (aller) : Benfica-Ajax et Atlético-Manchester united

Mardi 8 mars (retour) Bayern-Salzbourg et Liverpool-Inter / Mercredi 9 mars (retour) Manchester City-Sporting et Real-PSG / mardi 15 mars (retour) / Ajax-Benfica et Manchester United-Atlético / mercredi 16 mars (retour) Lille-Chelsea et Juventus-Villarreal. 09:46 - La colère froide du Real "C'est surprenant, regrettable et très difficile à comprendre. En tenant compte des millions de fans qui regardaient le tirage au sort, ainsi que de tout le monde du sport", a déclaré Emilio Butragueno, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, au sujet du tirage effectué, quelques heures après une première procédure entachée d'irrégularités et finalement annulée.

Malgré cette cacophonie, le Real jouera sa carte à fond face au PSG. "Nous affrontons ce tirage avec tout notre enthousiasme, conscients de ce que cette compétition signifie pour ce club et pour nos fans. Nous sommes également conscients de la difficulté d'affronter nos adversaires et de la qualité des joueurs qu'ils possèdent, mais nous sommes convaincus que l'équipe jouera deux grands matchs. Nous espérons être dans le tableau des quarts de finale." 13/12/21 - 22:47 - Le Réal Madrid ne saisira par le Tribunal arbitral du sport L'information est donnée par le quotidien madrilène AS. Selon leurs informations, le Real Madrid aurait écarté l'hypothèse de saisir le Tribunal arbitral du sport. En revanche, toujours selon AS, le club madrilène aurait fait suivre un courrier "salé" à l'Uefa, comme le rapporte RMC sport.

Le calendrier des huitièmes de finale de la Ligue des champions est connu et il faudra être patient avant de revivre des soirées européennes puisque les matchs aller se disputeront les 15-16 et 22-23 février et les matchs retour le 8-9 et 15-16 mars. Le premier tirage de ces 8es de finale de la Ligue des champions avait proposé de très belles affiches avec Benfica - Real Madrid, Villareal - Manchester City, Atlético Madrid - Bayern Munich, FC Salzbourg - Liverpool FC, Inter Milan - Ajax d'Amsterdam, Sporting Portugal - Juventus de Turin, Chelsea - Lille et PSG - Manchester United. Voici les nouvelles affiches officielles après le second tirage :