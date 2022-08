DIRECT. Tirage de la Ligue des champions : découvrez les adversaires du PSG et de l'OM et tous les groupes

TIRAGE AU SORT LDC. C'est en Turquie à Istanbul ce jeudi 25 août que le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions se déroule actuellement.

18:20 - Le retour de la finale à Istanbul Au-delà de ce tirage au sort de la Ligue des champions, la finale de cette édition 2022/2023 aura lieu à Istanbul, dans la ville turque qui avait accueilli celle de 2005 où Liverpool avait renversé le Milan AC dans l'une des plus grandes finales de l'histoire de la compétition. Hamit Altintop n'a pas caché son émotion.

18:18 - "Manchester City peut l'emporter", assure Yaya Touré L'ancien milieu de terrain de Manchester City s'est exprimé sur son ancien club et sa volonté de remporter la Ligue des champions. L'Ivoirien a assuré que les Mancuniens étaient un candidat solide pour la remporter cette saison.

18:16 - Les deux anciens joueurs s'expriment Yaya Touré et Hamit Altintop s'expriment à l'occasion de ce tirage au sort de la Ligue des champions. L'Ivoirien évoque le "plaisir" de jouer cette compétition et un "plaisir" de l'avoir remporté. "Les meilleurs joueurs évoluent dans cette compétition les uns avec les autres et les uns contre les autres", a déclaré Hamit Altintop, ancien joueur de Real Madrid.

18:14 - Arrigo Sacchi quitte la scène, entrées d'Altintop et de Touré Après son discours, l'ancien joueur du Milan AC quitte la scène à Istanbul. Le début de ce tirage au sort de la Ligue des champions devrait débuter dans une petite dizaine de minutes. Hamit Altintop et Yaya Touré vont procéder à ce tirage et rentrent sur la scène.

18:12 - Sacchi s'exprime Arrigo Sacchi livre ses premiers mots après avoir reçu ce trophée et exprime son "émotion" et sa gratitude de recevoir ce prix à l'occasion de ce tirage au sort de la Ligue des champions.

18:10 - Arrigo Sacchi est sur la scène Le vainqueur du premier prix de la soirée à l'occasion du tirage au sort de la Ligue des champions pénètre sur la scène à Istanbul. Arrigo Sacchi reçoit son trophée du président UEFA de l'année 2022.

18:07 - Le premier trophée de la soirée À l'occasion de ce tirage au sort de la Ligue des champions, plusieurs trophées vont être remis. Le premier est celui du meilleur président et va être remis par Aleksander Ceferin. Le vainqueur de ce prix est l'ancien joueur du Milan AC Arrigo Sacchi.

18:05 - Fin du recap Le recap de la saison passée est désormais terminé. On est de retour à Istanbul et le tirage au sort de la Ligue des champions va bientôt démarrer.

18:02 - Flashback de la saison passée Cette cérémonie du tirage au sort de la Ligue des champions débute par un récap de ce qu'il s'est passée la saison dernière dans la plus grande des compétitions européennes.

18:00 - Début de la cérémonie du tirage au sort de la Ligue des champions C'est parti pour ce tirage au sort de la Ligue des champions. Les deux présentateurs sont arrivés sur la scène à Istanbul.

17:59 - La délégation du PSG Après celle de l'OM, la délégation du PSG qui est présente pour ce tirage au sort de la Ligue des champions sera composée du président du club Nasser Al-Khelaïfi et du directeur sportif Luis Campos.

17:57 - La délégation de l'OM La délégation de l'OM est arrivée à Istanbul pour ce tirage au sort de la Ligue des champions. Elle est composée du président marseillais Pablo Longoria, de son bras droit Javier Ribalta et enfin de l'ambassadeur du club, Alain Boghossian. À noter que Jacques-Herni Eyraud, ancien président phocéen, serait également présent.

17:55 - Une première pour l'Eintracht Francfort Le club allemand figure pour la première fois de son histoire dans un tirage au sort de la Ligue des champions. L'Eintracht Francfort a remporté l'Europa League la saison passée et sera dans le chapeau 1.

17:53 - Le calendrier confirmé après le tirage au sort de la Ligue des champions Après le tirage au sort de la Ligue des champions, le calendrier sera ensuite constitué. Et cette année à une saveur particulière. La Coupe du monde qui aura lieu à la fin de l'année civile oblige les instances européennes à resserrer l'agenda européen. La première journée sera jouée le 6 et le 7 septembre et s'étendra jusqu'au début du mois de novembre. La dernière journée de la phase de poules aura lieu le 1er et le 2 novembre.

17:51 - Des mauvais souvenirs.. On espère que ce tirage au sort de la Ligue des champions se passera mieux que le précédent qui avait tourné au fiasco après qu'une série d'erreurs a poussé les organisateurs a refaire un tirage quelques heures plus tard.

17:49 - Le ballon de la Ligue des champions Le tirage au sort de la Ligue des champions va bientôt démarrer. Mais avant de se plonger pleinement de cette cérémonie particulièrement attendue, découvrez le ballon qui sera utilisé à l'occasion de cette saison 2022/2023 dans la plus grande des compétitions européennes.

17:47 - Une première depuis 2007/2008 pour les Écossais C'est la première fois depuis la saison 2007/2008 que les deux clubs de Glasgow, le Celtic et les Rangers, se retrouvent tous les deux à l'occasion d'un tirage au sort de la Ligue des champions.

17:45 - La scène est prête! Le tirage au sort de la Ligue des champions va commencer Le début du tirage au sort de la Ligue des champions devrait démarrer dans un petit quart d'heure maintenant. La scène à Istanbul est prête à accueillir les présentateurs de la cérémonie.

17:30 - Une spécificité pour ce tirage au sort de la Ligue des champions À l'occasion de ce tirage de la Ligue des champions, certains critères sont important à prendre en compte. Deux clubs d'un même pays ne pourront se retrouver ensemble dans le même groupe à l'occasion de cette phase de poules. De plus, en raison des droits télés, deux clubs d'un même pays ne pourront jouer le même soir. Si le PSG est tiré dans l'un des quatre premiers groupes, alors l'OM évoluera parmi les quatre derniers. Il en va de même pour le Real et le Barça ou le Celtic et les Rangers.

17:15 - Le pire et le meilleur tirage possible pour le PSG et l'OM Comme lors de chaque tirage au sort de la Ligue des champions, les spéculations et les simulations de groupes sont de sortie. Projetons nous et imaginons donc le pire et le meilleur tirage possible pour le PSG et l'OM qui sont les deux seuls représentants français de cette compétition cette année. Pour les Parisiens, voici ce qui pourrait ressembler au meilleur groupe possible : PSG - Leipzig - Shakhtar Donetsk - Maccabi Haifa. Voici le pire tirage possible : PSG - Liverpool - Dortmund - Rangers Pour l'OM, qui figure dans le chapeau 4, il faudra beaucoup de chance pour éviter un groupe relevé. Le meilleur tirage possible serait le suivant : Eintracht Francfort - Séville - Shakhtar Donetsk - OM. Le pire tirage possible : Real Madrid - Liverpool - Inter - OM.

17:00 - La composition des chapeaux Pour ce tirage au sort de la Ligue des champions, quatre chapeaux ont été constitués en fonction du coefficient UEFA sauf pour le chapeau 1 qui réunit les vainqueurs des deux principales Coupes d'Europe : le Real Madrid et l'Eintracht Francfort accompagnés des vainqueurs des grands championnats européens : le PSG, Manchester City, le Milan AC, le Bayern Munich, le FC Porto et l'Ajax Amsterdam. Le chapeau 2 sera constitué de Liverpool, Chelsea, FC Barcelone, Juventus, Atlético de Madrid, Séville CF, RB Leipzig, Tottenham. Dans le chapeau 3 figureront le Borussia Dortmund, le Shakhtar Donetsk, le RB Salzbourg, l'Inter, le SSC Napoli, le SL Benfica, le Sporting CP et le Bayer Leverkusen. Et enfin dans le chapeau 4 se trouveront les Glasgow Rangers, l'Olympique de Marseille, le Club Bruges, le Celtic FC, le Viktoria Plzen, le Maccabi Haifa, le Dinamo Zagreb et le,FC Copenhague.

16:45 - Les résultats des barrages Ce tirage au sort de la Ligue des champions se déroule un jour après les derniers matchs des barrages de cette édition 2022/2023. Ce mardi, le Benfica Lisbonne a battu le Dynamo Kiev (3-0) et s'est qualifié tout comme le Maccabi Haifa qui a fait 2-2 sur la pelouse de l'Étoile rouge de Belgrade mais qui avait gagné le match aller (3-2) et le Viktoria Plzen qui s'est défait de Qarabag (2-1). Ce mercredi, les Rangers ont battu le PSV Eindhoven (1-0), le Dinamo Zagreb a corrigé Bodo Glimt (4-1) alors que Copenhague et Trabzonspor se sont quittés sur un score nul et vierge mais les Danois avait remporté la manche aller (2-1).