DIRECT. Tirage de la Ligue des champions : découvrez les adversaires du PSG et du Losc pour les huitièmes !

TIRAGE LIGUE DES CHAMPIONS. C'est parti ! Le tirage au sort de la Ligue des champions 2021-2022 est en cours à Nyon, en Suisse, ce lundi 13 décembre 2021. Les adversaires du PSG et de Lille seront connus dans quelques instants désormais. Suivez le direct...

11:55 - Chelsea, le tirage le plus probable pour Lille De la même manière et en se basant sur les mêmes méthodes de calcul que pour le PSG, Lille, 1er de son groupe, a plus de chances d'affronter Chelsea avec 25,19 % et a moins de chances d'affronter le Sporting et Benfica.

11:45 - Le Real, tirage le plus probable pour le PSG ? On vous l'accorde, ce ne sont que des calculs... Mais si on regarde attentivement, le tirage au sort le plus probable pour le PSG est la Juventus et le Real Madrid. En effet, comme deux équipes d'un même pays ou issu d'un même groupe ne peuvent s'affronter en huitièmes de finale, le PSG a plus de chances d'affronter le Real Madrid (19,36 %) même si Liverpool, Manchester United et la Juventus suivent avec 17,86 %. L'Ajax et le Bayern resteraient les adversaires les moins probables (13,53 %).

11:35 - La France, première à l'indice UEFA sur la saison En qualifiant deux équipes pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais également en Europa League, la France réalise une saison historique et est pour le moment à la première place de l'indice UEFA sur la saison 2021-2022 avec un score de 15,417 points, mieux que l'Angleterre (15,143), les Pays-Bas (14,800) et l'Italie (14,667).

11:20 - Quel est le calendrier des huitièmes de finale ? Avant même ce tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, nous connaissons déjà le calendrier des rencontres puisque les matchs aller se disputeront les 15-16 et 22-23 février et les matchs retour le 8-9 et 15-16 mars.

11:05 - Gros avantage pour les têtes de série En terminant à la première place, toutes les équipes qualifiées bénéficient d'un avantage non négligeable puisque le tirage au sort de la Ligue des champions ne déterminera pas qui recevra pour le match retour puisque ce sont automatiquement les têtes de série qui recevront.

10:50 - Quels adversaires pour Lille ? Premier de son groupe, Lille pourrait s'offrir un tirage au sort "abordable" pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Voici les adversaires potentiels des Lillois : Chelsea (Angleterre)

Inter Milan (Italie)

Atlético Madrid (Espagne)

Villarreal (Espagne)

Sporting CP (Portugal)

Benfica (Portugal)

10:30 - Lille, premier de sa classe Après un début de campagne très délicat, le champion de France a réussi l'exploit de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mieux, les Lillois ont même terminé à la première place du groupe juste devant les Autrichiens de Salzbourg.

10:00 - Des retrouvailles Cristiano Ronaldo - Lionel Messi ? Adversaires en Espagne avec le Real et le Barça, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont éloignés l'un de l'autre en rejoignant Manchester United pour l'un et le Paris-Saint-Germain pour l'autre, mais est ce que le destin va de nouveau les rapprocher ? Premier de sa poule, Manchester United pourrait tirer le PSG.

09:30 - Quels adversaires pour le PSG ? En terminant donc deuxième du groupe A, Paris se complique la tâche pour ce tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions puisque les Parisiens affronteront une tête de série, voici les adversaires potentiels du PSG : Ajax (NED)

Bayern (GER)

Juventus (ITA)

Liverpool (ENG)

Manchester United (ENG)

Real Madrid (ESP)

09:00 - Paris a terminé deuxième de son groupe Le PSG, l'un des favoris de la compétition, n'a pas pu terminer à la première place de son groupe de Ligue des champions, battu par Manchester City. Au classement, les Parisiens terminent cette phase de poules avec 11 points, un point derrière les hommes de Pep Guardiola.

08:30 - Sur quelle chaîne suivre le tirage au sort de la Ligue des champions ? Vous avez du temps durant votre pause déjeuner pour suivre en direct ce tirage au sort ? Sachez que trois chaînes vont diffuser ce tirage au sort : RMC Sport 1, beIN Sports 2 et Canal +, tous détenteurs des droits.

08:15 - Quelles sont les équipes qualifiées pour ce tirage au sort ? Après une phase de poules assez intense dans de nombreux groupes, 16 équipes sont qualifiées pour ce tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, voici toutes les équipes qualifiées : Liverpool (Angleterre)

Ajax Amsterdam (Pays-Bas)

Chelsea (Angleterre)

PSG (France)

Lille (France)

Real Madrid (Espagne)

Inter Milan (Italie)

Juventus Turin (Italie)

Atlético Madrid (Espagne)

Villarreal (Espagne)

Sporting CP (Portugal)

Manchester United (Angleterre)

RB Salzbourg (Autriche)

Manchester City (Angleterre)

Bayern Munich (Allemagne)

Benfica (Portugal)