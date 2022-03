"Tirage de la Ligue des champions : date, heure et chaîne TV... Les infos du tirage"

TIRAGE AU SORT LDC. Fin des huitièmes de finale de la Ligue des champions ce mercredi 16 mars et place désormais au tirage au sort des quarts de finale ce mercredi.

Les huitièmes de finale de la Ligue des champions sont terminées et les regards se tournent déjà vers le tirage au sort des quarts de finale. Ce dernier n'aura pas la même saveur en France après les éliminations du Paris Saint-Germain face au Real Madrid et de Lille ce mercredi 16 mars face à Chelsea. Malgré tout, il reste de très beaux prétendants pour la suite de cette Ligue des champions et de belles affiches en perspective comme le Bayern Munich, Liverpool, l'Atlético ou encore le Real Madrid.

Ce tirage au sort sera un tirage au sort intégral, c'est à dire que tous les clubs peuvent se rencontrer. Trois tirages se dérouleront ce vendredi avec également le tirage au sort des demi-finales et pour déterminer l'équipe à domicile pour la finale, prévue au Stade de France.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions est prévu ce vendredi 18 mars depuis le siège social de l'UEFA à Nyon, en Suisse.

Pour pouvoir suivre en direct et en intégralité le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions, il faudra se brancher à 12h.

Comme traditionnellement, le tirage au sort de la Ligue des champions sera à suivre en direct sur les chaînes RMC Sport et Canal+, détenteurs des droits de la LDC. Vous pouvez également suivre le tirage en direct depuis le site de l'UEFA.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions sera connu ce vendredi à partir de midi, en attendant, voici la liste de toutes les équipes qualifiées :

Chelsea

Villarreal

Real Madrid

Atlético Madrid

Liverpool

Benfica

Manchester City

Bayern Munich

Les dates exactes des quarts de finale de la Ligue des champions seront communiquées quelques heures après le tirage au sort. Les affiches se dérouleront du 5 au 6 avril pour les matchs aller et du 12 au 13 avril pour les matchs retour. Les demi-finales se dérouleront du 26 au 27 avril pour l'aller et du 3 au 4 mai pour le retour.