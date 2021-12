"Tirage de la Ligue des champions : vidéo de l'erreur, le Real en colère... Le résumé"

TIRAGE AU SORT LDC. Après la cacophonie du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Real Madrid a fait part de sa colère auprès de l'UEFA, mais se projette quand même vers le match.

C'était un tirage historique, mais pas dans le bon sens du terme. Lundi 13 décembre, l'UEFA a du procéder à deux tirages au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. La raison ? Un gros couac dans le tirage des boules. Dans le détail, Villarreal avait tiré Manchester United, club que les Espagnols ne pouvaient théoriquement pas rencontrer. Juste après, l'Atlético Madrid avait été tiré au sort et ne pouvait pas pour sa part affronter Liverpool. Or c'est bien la boule des Reds qui avait été extraite du "saladier" à la surprise générale et pas celle de Manchester United normalement attendue... Après plusieurs minutes, l'UEFA a finalement annoncé un nouveau tirage et a plaidé une erreur technique.

Lors du second tirage, si Lille a gardé le même adversaire en l'occurrence Chelsea, le PSG est tombé sur le Real. Le Real Madrid, très en colère, estimait que son tirage au sort était valable avant les différentes erreurs, a immédiatement contesté le nouveau tirage, préférant conserver son affiche en huitième de finale face au Benfica (au lieu du PSG finalement tiré au sort). Les Madrilènes ont d'ailleurs publié un communiqué pour faire part de leur colère. "C'est surprenant, regrettable et très difficile à comprendre. En tenant compte des millions de fans qui regardaient le tirage au sort, ainsi que de tout le monde du sport", a déclaré Emilio Butragueno, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid."

Voici les images du premier tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Voici le tirage complet des affiches des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Plutôt clément dans un premier temps avec Manchester United tiré permettant des retrouvailles entre Ronaldo et Messi, le PSG aura finalement des retrouvailles avec le club du Real Madrid.

Le calendrier des huitièmes de finale de la Ligue des champions est connu et il faudra être patient avant de revivre des soirées européennes puisque les matchs aller se disputeront les 15-16 et 22-23 février et les matchs retour le 8-9 et 15-16 mars. Le premier tirage de ces 8es de finale de la Ligue des champions avait proposé de très belles affiches avec Benfica - Real Madrid, Villareal - Manchester City, Atlético Madrid - Bayern Munich, FC Salzbourg - Liverpool FC, Inter Milan - Ajax d'Amsterdam, Sporting Portugal - Juventus de Turin, Chelsea - Lille et PSG - Manchester United. Voici les nouvelles affiches officielles après le second tirage :