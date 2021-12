"Nantes - Lens : le FC Nantes réduit le score, le match en direct"

Le jeu est arrêté à Nantes : l'arbitre hésite à accorder ou invalider un but pour le FC Nantes et fait appel à l'assistance vidéo.

Les statistiques témoignent de la très nette domination du RC Lens : après ces 45 premières minutes, la possession de balle est largement en faveur du RC Lens (62% contre 38% pour le FC Nantes), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 2 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour le FC Nantes, et qui mène donc logiquement dans cette confrontation (0-2).

Le RC Lens gagne un coup franc dans cette 1e mi-temps, qui va être frappé dans quelques secondes. Nous en sommes à égalité parfaite sur les coups de pied arrêtés avec 5 coup francs partout entre le FC Nantes et le RC Lens à la 45e minute de jeu au Stade de la Beaujoire.

Stephanie Frappart signale un hors-jeu contre le RC Lens, dont l'un des joueurs était en position illicite. Nous en sommes à 0 hors-jeux pour le FC Nantes et 1 hors-jeux pour le RC Lens.

Le FC Nantes gagne un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre d'avoir une occasion sérieuse et de réduire la marque dans cette 1e mi-temps. Nous en sommes à la 33e minute de jeu au Stade de la Beaujoire.

Voilà la balle du chaos ! Alors que nous en sommes à la 31e minute de jeu, Stephanie Frappart siffle une faute contre les Nantais qui se retrouvent assiégés à quelques mètres de leurs buts et vont devoir éviter un nouvel écart au tableau d'affichage. Le Stade de la Beaujoire suspend son souffle.

Le FC Nantes bénéficie d'un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre de porter le danger et d'inscrire un but dans cette 1e période. Nous en sommes à la 20e minute de jeu au Stade de la Beaujoire.

Arnaud Kalimuendo inscrit un nouveau but pour le RC Lens, qui double donc son écart à la 15e minute dans cette 1e mi-temps, au Stade de la Beaujoire. Une victoire se profile pour les Lensois !

La décision est tombée pour le RC Lens : et c'est bien un but qui est accordé par Stephanie Frappart après le visionnage de la VAR ! Peut-être un tournant dans cette 1e période !

21:16 - Stephanie Frappart fait appel à la VAR

Se dirige-t-on vers un but ou non ? Stephanie Frappart a un doute sur le dernier fait de jeu et fait appel à la VAR.