"Lille - Lyon : score nul et vierge, le résumé du match"

15:27 - Le résumé du match

Ce Lille - Lyon aura été décevant. Pas de buts et très peu d'occasions. Même si le LOSC semblait avoir mieux entamé la rencontre, les Nordistes n'ont pas réussi à concrétiser leurs chances de se montrer dangereux sur les cages d'Anthony Lopes. En face, l'OL n'a réagi que par intermittence et trop timidement. Ivo Grbic n'a presque jamais été inquiété et a passé une après-midi assez tranquille. En deuxième période, le début de mi-temps ressemblait à ce que l'on avait pu voir lors du premier acte. Heureusement la fatigue a amené plus d'espaces dans les défenses. Des espaces dans lesquels s'est engouffré l'attaquant du LOSC Burak Yilmaz mais sans réussite. En face Anthony Lopes l'aura dégouté à deux reprises avec des arrêts de grande classe en cinq minutes (68e et 72e). Avec un dernier quart d'heure qui sentait le chaos, Gudmundsson aurait pu être le héros lillois mais a manqué de justesse à deux reprises en manquant le cadre d'Anthony Lopes. Au classement, ce point du match nul n'arrange personne. Les deux équipes resteront, à l'issue cette 18e journée, dans la deuxième partie de tableau. Lors de la prochaine journée, le LOSC se déplacera à Bordeaux juste avant la trêve hivernale, alors que l'OL recevra Metz.