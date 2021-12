"PSG - Monaco : Mbappé porte le PSG, le résumé du match"

PSG - Monaco. Bousculé par Monaco, le PSG s'est imposé, sans briller, sur le score de deux buts à zéro grâce à Kylian Mbappé, auteur d'un doublé en première période (2-0). Découvrez le résumé de cette rencontre de la 18e journée de Ligue 1.

En direct

Recevoir nos alertes live !

23:05 - Le résumé du match: Paris peut remercier Mbappé Le Paris Saint-Germain avait l'intention de mettre à profit sa belle victoire face à Bruges mardi en Ligue des champions (4-1) face à l'AS Monaco ce dimanche soir en clôture de la 18e journée de Ligue 1. Pourtant, les Parisiens ont eu peur d'entrée, puisque Sofiane Diop a trouvé le poteau après deux minutes de jeu. Une belle frayeur pour les hommes de Mauricio Pochettino, qui ne vont mettre que quelques minutes à prendre finalement l'avantage. Angel Di Maria est touché dans la surface par Djibril Sidibé et obtient un penalty. Contrairement au match face à Bruges, c'est cette fois Mbappé qui se charge de le frapper. Le Français ne tremble pas et donne l'avantage à Paris (1-0, 11e). Loin d'être sereins pour autant, les Parisiens ont du mal à se sortir du pressing de l'AS Monaco, qui manque toutefois de précision dans les 30 derniers mètres. Les Monégasques se font punir en toute fin de première période. Après un ballon perdu par Fofana, Messi peut décaler Mbappé qui trompe une nouvelle fois Nübel d'une belle frappe croisée (2-0, 45e). En deuxième période, les joueurs de Niko Kovac se montrent trop timides pour espérer revenir à hauteur des Parisiens. Le PSG accroît son avance en tête de la Ligue 1 grâce à ce succès devant Monaco (2-0), qui n'avait plus perdu depuis le 31 octobre dernier, toutes compétitions confondues.

22:55 - Monaco-Disasi: "Le but avant la mi-temps nous a fait très mal" Au contraire de Kylian Mbappé, Axel Disasi, le défenseur de Monaco, n'avait pas le sourire au micro d'Amazon Prime Video après le coup de sifflet final de ce PSG-Monaco (2-0): "Le constat est assez dur. On maîtrise bien la première mi-temps, avec notre pressing on a réussi à récupérer quelques ballons très haut. Malheureusement, contre ce genre d'adversaire, une erreur se paye cash. Je pense que le but encaissé avant la mi-temps nous a fait très mal. Je trouve dommage qu'en deuxième mi-temps on a arrêté de jouer et de presser. On est restés passifs et on a laissé ce match filer. Je trouve ça vraiment dommage."

Amazon pass ligue 1 Suivez la Ligue 1 sur Amazon Prime Vidéo pour 12,99 € / mois seulement (offre sans engagement réservée aux abonnés Amazon Prime)

Découvrir l'offre

22:49 - PSG-Mbappé: "C'était à eux de venir nous chercher" Encore une fois déterminant avec le PSG ce soir face à Monaco (2-0), Kylian Mbappé a inscrit un doublé et avait le sourire au micro d'Amazon Prime Video après le coup de sifflet final: "Paris a fait la différence en première mi-temps. On a joué trois matchs cette semaine. En première mi-temps, il y avait beaucoup d'intensité et on a tué le match. Après c'est vrai qu'on pouvait faire plus mais c'était à eux de venir nous chercher. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps le rythme est redescendu et il y avait moins de qualité. Mais on a gagné et on a fait le plus important."

22:43 - Le PSG solide leader de Ligue 1 Avec ce succès devant l'AS Monaco ce dimanche soir en clôture de la 18e journée de Ligue 1 (2-0), le PSG compte désormais 13 points d'avance sur l'OM, son actuel dauphin, qui compte un match de moins (à disputer contre Lyon). De son côté, Monaco voit sa série d'invincibilité s'arrêter et pointe à la 8e place du classement.

22:38 - ⌛ Fin de la rencontre au Parc des Princes (2-0) ! Le score final est à l’avantage du Paris Saint-Germain (2-0) mais les Parisiens s’en sortent bien, au regard de certaines statistiques. En effet, le Paris Saint-Germain a certes également eu l’avantage en termes de possession de balle (57%-43%) mais a en revanche cadré moins de tirs que ses adversaires (2 contre 4).

22:36 - Trois minutes de temps additionnel L'arbitre Benoît Bastien accorde trois minutes de temps additionnel dans cette seconde période entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Le score est toujours de 2-0.

22:34 - Verratti écope d'un carton jaune Marco Verratti écope d'un carton jaune pour une faute grossière sur Djibril Sidibé dans cette fin de match. Le milieu de terrain italien du PSG sera aussi suspendu lors du dernier match de L1 de cette année civile.

22:33 - PSG: Icardi remplace Mbappé Mauricio Pochettino effectue à son tour un changement dans cette fin de match. Kylian Mbappé est remplacé par Mauro Icardi et a le droit à une ovation de la part du Parc des Princes.

22:31 - Monaco: Gelson Martins remplacé Cinquième et dernier changement pour l'AS Monaco. Gelson Martins est remplacé par Wilson Isidor pour les cinq dernières minutes du temps réglementaire au Parc des Princes.

22:29 - Monaco a baissé de rythme Monaco a longtemps embêté le Paris Saint-Germain dans cette rencontre mais n'arrive plus à produire les efforts physiquement pour continuer à gêner les Parisiens. Paris a repris le contrôle du ballon depuis plusieurs minutes.

22:25 - PSG: Pochettino effectue deux changements Mauricio Pochettino effectue deux nouveaux changements dans cette fin de match. Angel Di Maria et Idrissa Gueye sont remplacés respectivement par Ander Herrera et Leandro Paredes.

22:22 - Maripan tente sa chance Sur un coup franc en faveur de l'AS Monaco, Golovin trouve Maripan dans la surface mais la tête du défenseur monégasque n'est pas assez puissante pour inquiéter Donnarumma, qui capte facilement le cuir.

22:20 - Gueye averti à son tour Idrissa Gueye récolte à son tour un carton jaune. Le milieu de terrain sénégalais du PSG a commis une vilaine faute sur Aurélien Tchouaméni, son homologue de Monaco.

22:18 - Martins prend un carton jaune Gelson Martins récolte un carton jaune pour avoir tenté de marquer en utilisant la main de façon instinctive pour devancer le gardien du PSG Donnarumma. Benoît Bastien ne s'est pas fait duper.

22:17 - Messi touche le poteau ! Après un superbe une-deux avec Mbappé dans la surface, Messi frappe du pied droit en bout de course dans un angle fermé. Nübel est battu mais le ballon effleure le poteau avant de sortir. Le score reste de 2-0 pour le PSG face à Monaco !

22:14 - Messi ajuste mal sa passe Bien trouvé dans la moitié de terrain de Monaco, Messi parvient à se retourner et tente de servir Mbappé mais la passe du Ballon d'or est trop longue. Nübel capte le ballon facilement.

22:11 - Monaco: Matazo entre en jeu Niko Kovac effectue un nouveau changement dans cette deuxième période. Eliot Matazo remplace Sofiane Diop pour ces 25 dernières minutes dans ce PSG-Monaco.

22:10 - Carton jaune pour Maripan Maripan écope d'un carton jaune pour une faute désespérée sur Lionel Messi à 25 mètres du but de l'AS Monaco, plein axe. Messi se charge de ce coup franc mais c'est au-dessus !

22:07 - Le PSG ronronne Les Parisiens semblent vraiment perdus au miment d'attaquer et ne savent pas vraiment quoi faire une fois le ballon récupéré, quel que soit l'endroit où cela arrive sur le terrain. Alexander Nübel passe une soirée tranquille mais a tout de même encaissé deux buts.

22:04 - Corner pour Monaco Kehrer et Diallo se gênent loin de leur but et parviennent à offrir un corner aux Monégasques qui n'en demandaient pas tant. Golovin le frappe mais la défense du PSG repousse le danger.

22:00 - Monaco: Kovac fait deux changements L'entraîneur de Monaco Niko Kovac effectue deux changements d'un coup. Wissam Ben Yedder et Youssouf Fofana sont remplacés respectivement par Myron Boadu et Jean Lucas.

21:57 - Diallo passe à gauche côté PSG Contrairement à ce qu'il avait décidé face à Nice après la sortie de Nuno Mendes, Mauricio Pochettino a cette fois décidé de faire entrer Kehrer dans l'axe et de décaler Diallo à gauche de la défense.

21:56 - PSG: Bernat, blessé, laisse sa place Coup dur pour le PSG dans ce début de seconde période. Juan Bernat s'est blessé derrière la cuisse et a demandé à sortir. Thilo Kehrer fait son entrée à gauche dans la défense parisienne.

21:54 - Golovin frappe de loin Après une perte de balle de Marco Verratti, Aleksandr Golovin accélère plein axe avec du champ devant lui. Le Russe finit par frapper de l'intérieur du pied à l'entrée de la surface mais Donnarumma se couche bien sur ce tir.