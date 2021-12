"PSG - Monaco : chaîne, compo, pronos... Les infos du match"

PSG - Monaco. Chaîne TV, streaming, compositions probables... Retrouvez sur notre site les dernières informations à propos du match de la 18e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Monaco, prévu ce dimanche soir au Parc des Princes.

Après son large succès devant Bruges mardi en Ligue des champions (4-1), le Paris Saint-Germain veut profiter de la venue de l'AS Monaco au Parc des Princes, ce dimanche soir en clôture de la 18e journée de Ligue 1, pour se relancer après deux matchs nuls consécutifs en Ligue 1 contre Nice (0-0) et Lens (1-1). Les Parisiens ont montré des signes d'amélioration face au club belge en C1 dans le jeu mais sont encore loin du niveau de jeu attendu avant le début de saison. Kylian Mbappé et Lionel Messi ont chacun inscrit un doublé mardi et sont très attendus ce dimanche face à Monaco en l'absence de Neymar.

De son côté, l'AS Monaco pointait à la 7e place du classement avant le début de cette 18e journée de Ligue 1. Les Monégasques sont invaincus en championnat depuis le 31 octobre et un déplacement à Brest (2-0). Monaco reste même sur huit matchs sans défaite toutes compétitions confondues et espère prolonger cette belle série ce dimanche soir au Parc des Princes pour continuer à remonter au classement vers les places européennes. La saison dernière, l'ASM avait réussi à s'imposer à Paris sur le score de 2 buts à 0.

Le coup d'envoi de la rencontre de la 18e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco sera donné à 20h45 ce dimanche soir au Parc des Princes par l'arbitre français Benoît Bastien.

Aucune diffusion en clair n'est prévue à la TV pour ce match entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Ce choc au sommet de la Ligue 1 sera diffusé sur Amazon Prime Video ce dimanche soir à partir de 20h45.

Pour suivre cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco sur Internet, il vous faut également posséder un abonnement, puisque seule la plateforme Amazon Prime Video propose la diffusion en ligne du match entre le PSG et Monaco ce mercredi soir.

Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, est toujours privé de Neymar pour plusieurs semaines. Le coach argentin doit aussi se passer des services de Nuno Mendes, Sergio Ramos et Draxler. Kimpembe est dans le groupe mais devrait commencer sur le banc. La composition probable du PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, A. Diallo, Bernat - Wijnaldum, Verratti, Gueye - Di Maria, Messi, Mbappé.

De son côté, Niko Kovac déplore une absence importante avec la suspension de Kevin Volland pour ce déplacement au Parc des Princes. L'entraîneur croate de l'AS Monaco devrait faire confiance à Golovine pour soutenir Ben Yedder dans l'axe de l'attaque monégasque. La composition probable de l'AS Monaco: Nübel - Aguilar, Disasi, Maripan, C. Henrique - Fofana, Tchouaméni - G. Martins, Golovine, S. Diop - Ben Yedder.

Dans cette rencontre au sommet de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain est donné favori par les différents sites de paris sportifs. La cote pour une victoire du PSG est d'environ 1,4 tandis que celle d'une victoire des Monégasques au Parc des Princes se situe entre 5,8 et 6,9. La cote pour un match nul est d'environ 5.