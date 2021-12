Qatar - Algérie : horaire, chaîne TV... Où suivre le match de Coupe arabe en direct ?

QATAR - ALGERIE. Après une qualification au bout du suspense face au Maroc en quart de finale de la Coupe arabe, les Algériens défient le Qatar, pays hôte de la compétition.

Après s'être défait du Maroc en quart de finale de la Coupe arabe, l'Algérie, vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations en 2019, va défier le Qatar pour une place en finale de la Coupe. Les Algériens veulent ajouter une nouvelle ligne à leur palmarès et joueront la rencontre à 300% comme l'a affirmé Mehdi Tahrat à DZ Foot. "Le Qatar... ça va être un autre match. C'est une demi-finale donc l'enjeu est décuplé. Il faut les prendre très au sérieux, nous on pratiquera le football qui est le nôtre, nous resterons nous-mêmes. Notre objectif est d'aller le plus loin possible donc nous nous donnerons à 300%."

Interrogé sur l'état d'esprit du groupe, Madjid Bougherra a livré quelques infos avant la rencontre : "L'état d'esprit aide beaucoup, nous voulons gagner donc nous nous surpassons. L'équipe a, depuis les prolongations face au Maroc, très bien récupéré. Ce sera d'ailleurs l'esprit collectif fera la différence pour le match face au Qatar. Nous sommes à une marche de la finale. Face au Maroc, la tactique était importante, leur équipe était plus fraîche que la nôtre puisqu'ils avaient fait tourner face à l'Arabie Saoudite, mais vous avez pu voir que c'était surtout à celui qui en voulait le plus, à celui qui mettait le plus de coeur."

À quelle heure débute le match Qatar - Algérie ?

Le coup d'envoi de la rencontre entre le Qatar et l'Algérie dans le cadre de la demi-finale de la Coupe arabe 2021 sera donné à 20h.

Sur quelle chaîne TV suivre la rencontre Qatar - Algérie ?

Si vous voulez suivre la rencontre Qatar - Algérie en direct sur une chaîne de télévision, sachez que la rencontre sera diffusée sur la chaîne beIN Sports 8.

Pour pouvoir suivre la demi-finale de la Coupe arabe entre le Qatar et l'Algérie en direct via un lien streaming internet, il suffit de se connecter sur la chaîne YouTube de la Fifa.

Qatar - Algérie en direct

Vous pouvez également suivre en direct et en intégralité la rencontre entre le Qatar et l'Algérie sur cette page avec l'évolution du score, les meilleures actions en live, mais également les réactions et le résumé du match.