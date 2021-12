"Bordeaux - Lille : les Girondins de Bordeaux rate le coche, revivez les moments clés du match"

Les Girondins de Bordeaux ne s’est pas caché durant rencontre, avec 4 tirs cadrés contre 3 pour Lille OSC, mais cela n’a pas suffi. Le Lille OSC a mieux maîtrisé les débats avec un taux de possession de balle supérieur et surtout une plus grande dose de réalisme face aux cages, qui lui permet d’en terminer avec l’avantage au tableau d’affichage (2-3) .

Mikael Lesage siffle un coup franc bienvenu en faveur des Lillois qui se trouvaient coincés dans leurs 30 derniers mètres et pouvaient voir les Girondins de Bordeaux remonter son retard à l'issue de cette offensive. De quoi se donner de l'air dans le dernier quart d'heure de ce match.

22:45 - Mikael Lesage siffle un coup franc pour les Girondins de Bordeaux

Les Girondins de Bordeaux gagne un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre d'amener le ballon dans la surface et de marquer le but qui lui manque dans cette 2e mi-temps. Une opportunité d'autant plus intéressante que nous en somme à la 88e minute de ce duel.