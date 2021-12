"Bordeaux - Lille : un retour qui change tout !"

Le Lille OSC gagne un coup franc tout près de ses buts qui va lui permettre de se dégager et de préserver le nul (2-2) dans cette 2e mi-temps. Un soulagement pour les Lillois à quelques instants du coup de sifflet final !

Mikael Lesage donne son accord pour un changement : Ricardo Mangas fait sa sortie et Mbaye Niang fait son apparition pour les Girondins de Bordeaux.

22:35 - ⚽ Egalisation du Lille OSC (2-2) !

Et c'est le but ! Le Lille OSC glane un but sur ce penalty de Burak Yilmaz. Le tableau d'affichage passe à 2-2 au Matmut Atlantique !