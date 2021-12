"Lorient - PSG : horaires, chaîne TV, compositions... Où suivre le match en direct ?"

Lorient - PSG. Les Parisiens concluent la première partie de la saison de Ligue 1 par un déplacement à Lorient.

Assuré depuis longtemps d'être champion d'automne, le Paris Saint-Germain se déplace à Lorient avec pour objectif de remporter sa quinzième victoire de la saison. Une simple formalité face à l'avant-dernier du championnat ? Les Morbihannais sont en grande difficulté en Ligue 1 : ils viennent de perdre leurs huit dernières rencontres toutes compétitions confondues, dont sept en championnat.

A noter que plusieurs joueurs importants sont absents côté parisien : Mauricio Pochettino sera privé de sept joueurs pour ce déplacement à Lorient. Kylian Mbappé et Marco Verratti sont suspendus pour accumulation de cartons jaunes. Colin Dagba, Neymar, Julian Draxler, Juan Bernat et Layvin Kurzawa sont blessés ou en phase de convalescence. En revanche, Sergio Ramos est bien apte pour ce déplacement au Moustoir.

Ces absences pourraient amener Mauricio Pochettino à positionner Lionel Messi sur l'aile et à titulariser Mauro Icardi dans l'axe. Ce dernier a mis fin à une période de disette de trois mois en marquant un penalty contre Feignies-Aulnoye. Auteur d'un seul but en dix rencontres de Ligue 1, Lionel Messi est également critiqué pour ses débuts en championnat. Il a été laissé au repos ce week-end en Coupe de France. "Il est indiscutable. Si tu commences à discuter Messi, c'est que tu n'as rien compris au football", l'a vertement défendu le directeur sportif du PSG Leonardo sur Europe 1.

A quelle heure débute le match Lorient-PSG ?

Le coup d'envoi de Lorient-PSG sera donné à 21 heures ce mercredi par l'arbitre Mohamed Benkemouche.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Lorient-PSG ?

Cette rencontre Lorient-PSG a été choisie par le groupe Canal +. Le match sera diffusé sur Canal+ Décalé.

Quelle diffusion streaming pour le match Lorient-PSG ?

Si vous n'avez pas de télévision, vous pourrez suivre le match sur MyCanal.

Quelles compositions probables pour Lorient et le Paris Saint-Germain?

Privé de Fabien Lemoine et Jérémy Morel, Christophe Pélissier pourrait aligner la composition suivante : Nardi - Igor Silva, Mendes, Laporte, Jenz, Le Goff - Diarra, Le Fée, Abergel, Ouattara - Moffi.

Après avoir fait tourner en Coupe de France contre Feignies-Aulnoye, Mauricio Pochettino devrait aligner sa meilleure équipe du moment, en l'absence de Kylian Mbappé, Marco Verratti, Draxler ou Neymar. Voilà comment le PSG pourrait évoluer : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat - Wijnaldum, Gueye, Herrera - Di Maria, Icardi, Rafinha.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Lorient-PSG ?

La victoire du PSG semble très probable. La cote est donc assez basse : entre 1,30 et 1,40 selon les sites. Vous pouvez booster cette cote en misant sur la victoire avec au moins deux buts d'écart : elle est cotée autour de 1,9. La victoire par trois buts d'écart est cotée 3,5. Parier sur les buteurs semble également intéressant : un but de Lionel Messi est coté 1,75, contre 2 pour Mauro Icardi et 4 pour le Lorientais Terem Moffi.