"Lorient - PSG : suivez le match en direct"

Lorient - PSG. Les Parisiens concluent la première partie de la saison de Ligue 1 par un déplacement à Lorient.

Comme prévu, la star argentine est titularisée en l'absence de Kylian Mbappé. Mauricio Pochettino ayant opté pour un 4-3-3, Messi sera placé sur un côté, le côté droit. Icardi est en pointe, Di Maria à gauche. Gueye, Herrea et Wijnaldum forment le milieu de terrain. Nuno Mendes, Kimpembe, Marquinhos et Hakimi sont les défenseurs. Navas est titulaire dans les buts.

Les Merlus viennent d'enchaîner huit défaites consécutives, dont sept en Ligue 1. Ils pointent à la 19e place du championnat avec seulement 3 points d'avance sur le dernier, Saint-Etienne. L'équipe de Christophe Pélissier compte un point de retard sur Troyes, premier non relégable.

Au contraire, le PSG vient d'enchaîner trois victoires consécutives toutes compétitions confondues. Les Parisiens sont sur une série de six matchs sans défaite. Paris est assuré d'être champion d'automne. L'équipe de Mauricio Pochettino compte 13 points d'avance sur son dauphin, l'OM.

Il fait beau mais froid ce soir au Moustoir : le thermomètre annonce 2 degrés en ce moment dans le Morbihan. Le temps est clair et il n'y a quasiment pas de vent.

Lionel Messi va-t-il marquer ou adresser une passe décisive lors de ce Lorient-PSG ? L'Argentin est impliqué dans 43 séquences ayant abouti à un tir lors de ses 5 dernières rencontres de Ligue 1 , au moins 14 de plus que tout autre joueur sur la période. L'attaquant de Paris en a même initié 9 d'entre elles, meilleur total dans l'élite également.

A quelle heure débute le match Lorient-PSG ?

Le coup d'envoi de Lorient-PSG sera donné à 21 heures ce mercredi par l'arbitre Mohamed Benkemouche.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Lorient-PSG ?

Cette rencontre Lorient-PSG a été choisie par le groupe Canal +. Le match sera diffusé sur Canal+ Décalé.

Quelle diffusion streaming pour le match Lorient-PSG ?

Si vous n'avez pas de télévision, vous pourrez suivre le match sur MyCanal.

Quelles compositions probables pour Lorient et le Paris Saint-Germain?

Privé de Fabien Lemoine et Jérémy Morel, Christophe Pélissier pourrait aligner la composition suivante : Nardi - Igor Silva, Mendes, Laporte, Jenz, Le Goff - Diarra, Le Fée, Abergel, Ouattara - Moffi.

Après avoir fait tourner en Coupe de France contre Feignies-Aulnoye, Mauricio Pochettino devrait aligner sa meilleure équipe du moment, en l'absence de Kylian Mbappé, Marco Verratti, Draxler ou Neymar. Voilà comment le PSG pourrait évoluer : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat - Wijnaldum, Gueye, Herrera - Di Maria, Icardi, Rafinha.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Lorient-PSG ?

La victoire du PSG semble très probable. La cote est donc assez basse : entre 1,30 et 1,40 selon les sites. Vous pouvez booster cette cote en misant sur la victoire avec au moins deux buts d'écart : elle est cotée autour de 1,9. La victoire par trois buts d'écart est cotée 3,5. Parier sur les buteurs semble également intéressant : un but de Lionel Messi est coté 1,75, contre 2 pour Mauro Icardi et 4 pour le Lorientais Terem Moffi.