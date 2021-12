"DIRECT. OM - Reims : Ekitike refroidit Marseille.. suivez le match en live"

OM - Reims. En grande difficulté en première période, les Rémois prennent l'avantage grâce à une action limpide conclue par Ekitike. Marseille s'est endormi et se fait surprendre à un quart de la fin du match.

22:43 - Dieng voit rouge ! La fin de match vire au cauchemar pour l'Olympique de Mraseille. Tout juste entré en jeu, Bamba Dieng se rue sur Foket et se jette les deux pieds en avant. L'attaquant ne vise pas le ballon et fauche le latéral. M. Letexier sort immédiatement le carton rouge. Payet est averti dans la foulée pour contestation.

22:41 - Reims rêve d'enchaîner à l'extérieur Victorieux de son dernier déplacement à Lyon (2-1), Reims n'a plus remporté deux matches consécutifs à l'extérieur depuis mars dernier. A l'époque, les Champenois avaient d’abord dominé le FC Nantes (2-1) avant de confirmer en allant s'imposer sur la pelouse de la lanterne rouge Dijon (1-0).

22:37 - Dieng entre Jorge Sampaoli cherche à donner un nouvel élan à son équipe et décide de sortir Gerson pour lancer dans l'arène Dieng. L'attaquant marseillais à dix minutes pour apporter du dynamisme à une formation dans le dur offensivement.

22:32 - But d'Ekitike Les nouveaux entrants rémois font la différence. Après une nouvelle action sans âme des Marseillais, Konan remonte le ballon dans son couloir gauche. Il sert Locko à ses côtés et propose un appel dans le dos de la défense. Locko le voit et le lance avec justesse. Cette fois, le latéral lève la tête et aperçoit Ekitke qui a plongé entre Kamara et Caleta-Car. D'un plat du pied droit, il fusille Pau Lopez (0-1). Reims ouvre le score à l'entrée du dernier quart d'heure.

22:31 - Reims, invaincu depuis cinq ans au Vélodrome Reims est invaincu à Marseille depuis 3 rencontres. Les Rémois n'ont plus perdu au Vélodrome depuis le 7 mai 2016. Il y a cinq ans et demi, Michy Batshuayi avait été l'unique buteur de la rencontre pour l’OM (1-0).

22:28 - Konan oublie Adeline Les nouveaux entrants côté rémois apporte beaucoup de peps et font la différence. Dans le couloir gauche, Konan trouve un relais avec Locko qui lui remet parfaitement dans la course à la limite du hors-jeu dans le dos de Saliba. Le latéral ne voit pas l'appel d'Adeline dans la surface et subit le retour de Saliba, envoyant son centre sur Pau Lopez.

22:27 - Milik cède sa place Premier changement pour l'OM. Il intervient à la 67ème minute avec la sortie de Milik qui est remplacé par Konrad de la Fuente.

22:22 - Rongier contré par..Milik Caleta-Car verticalise et trouve Payet en cassant une première ligne. Sur son contrôle, l'ancien Nantais trouve Rongier qui s'est projeté dans l'axe depuis l'aile droite. Ce dernier se recentre encore et arme du gauche. Son tir croisé est contré dans la surface par le dos de Milik. Le ballon arrive ensuite au second poteau. Ünder sauve la sortie de but d'une remise astucieuse pour Payet mais l'international est bloqué par Abdelhamid..

22:21 - Double changement pour Reims Le coaching se poursuit côté rémois. Peu en vue, Mbuku cède sa place à l'heure de jeu au tout jeune Adeline (18 ans). Touré sort également, remplacé par Ekitike.

22:18 - Touré repris d'un rien Les Rémois sont les plus incisifs dans ce début de seconde période. Seul dans son couloir gauche, Konan remonte le ballon jusqu'à la ligne médiane et voit l'appel dans l'axe de Touré. Le latéral sert parfaitement d'une passe par-dessus dans la profondeur. L'attaquant s'ne va vers le but de Pau Lopez mais ne voit pas le retour en trombe de Luan Peres qui tacle et lui retire le ballon. Deuxième alerte en peu de temps pour l'arrière-garde marseillaise.

22:16 - Bon retour de Caleta-Car En position un peu plus basse, Mbuku se donne de l'espace et glisse une passe dans la profondeur vers Locko. Caleta-Car se replie avec rapidité et vient enlever le ballon à l'attaquant rémois.

22:14 - Marseille s'enferre dans l'axe Les Marseillais peinent à accélérer le rythme depuis la reprise. Pire, le jeu olympien tend à se concentrer dans l'axe à l'image de l'échange dans un pett espace entre Payet et Milik mais Cassama ferme bien l'espace et récupère.

22:11 - Incompréhension rémoise Côté gauche, Touré décroche en position d'ailier et veut jouer dans la profondeur pour Locko qui apermuté mais la passe est approximative et Pau Lopez sort justement pour prendre le ballon.

22:10 - Reims marque souvent En neuf déplacements cette saison, Reims n'est resté muet qu'à deux reprises : lors du match d'ouverture à Nice (0-0) et lors d’un revers à Lens, le 1er octobre dernier (0-2). Loin de ses bases, les Rémois ne comptent que deux succès pour 3 revers et 4 nuls.

22:08 - Un changement à Reims A noter qu'un changement a été effectué à la pause. Oscar Garcia a remplacé Kebbal par Locko, côté Stade de Reims.

22:05 - Locko en retard Les Marseillais combinent bien près de la ligne médiane. Rongier s'insère dans le jeu, Locko ne maîtrise pas son retour et déséquilibre le Marseillais. Le coup franc de Payet est ensuite mal frappé. Le ballon file au second poteau sans trouver preneur.

22:05 - Les Marseillais lancent la seconde période C'est reparti au Vélodrome où les Marseillais ont engagé. Milik est tout de suite alerté dans la profondeur mais il est devancé par Mbow dans la surface.

22:03 - Début de la 2e mi-temps C’est reparti entre l'Olympique Marseille et le Stade Reims, à Marseille, où Francois Letexier siffle le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-0.

21:47 - Marseille tenu en échec Au terme d'une première période à sens unique, l'Olympique de Marseille et Reims regagnent les vestiaires sur un score de parité (0-0). Dominateurs, les Marseillais ont acculé leurs adversaires mais n'ont pas pu trouver l'ouverture tombant sur un excellent Rajkovic ou sur la barre comme sur cette frappe enroulée de Payet.

21:46 - Marseillais et Rémois rentrent au vestiaire L'Olympique Marseille manque de réalisme : à la pause, la possession de balle est largement à l’avantage de l'Olympique Marseille (76% contre 24% pour le Stade Reims), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 4 tirs cadrés contre 0 tirs cadrés pour le Stade Reims, mais le score est de parité (0-0).

21:46 - Abdelhamid manque le cadre Le coup franc de Kebbal est envoyé au second poteau. Le ballon est cafouillé dans les airs par Mbuku. Foket parvient, de façon peu académique, à centrer à l'opposé. la défense marseillaise est prise mais, seul, Abdelhamid ne peut redresser sa tête piquée qui passe à droite du but de Lopez, à quelques secondes du retour aux vestiaires.

21:45 - Gerson averti Après Rongier, au tour de Gerson d'être averti après une faute dans le dos de Touré qui avait fait la différence sur son accélération.