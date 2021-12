"DIRECT. OM - Reims : suivez match en live"

OM - Reims. Deuxième derrière le PSG, l'Olympique de Marseille accueille Reims au Vélodrome pour la 19ème journée. Objectif pour les hommes de Jorge Sampaoli, la victoire pour terminer 2021 comme dauphin du club parisien.

20:57 - Sampaoli demande un dernier effort Le dernier match avant les fêtes de fin d'année n'est jamais une période aisée où les esprits peuvent se dissiper à l'approche des réjouissances et du repos en famille qui s'annonce. Jorge Sampaoli le comprend bien mais ne doute pas que son groupe saura faire le travail d'autant que l'enjeu est beau. "On a la possibilité de finir l'année à la seconde place. Qu'ils prennent du plaisir à jouer au foot avec ce maillot, devant un stade plein, peut être aussi important que de prendre des congés. Il n'y a rien de mieux que ça. Cette tentation du repos renvoie, pour moi, à l'image de l'employé qui va au bureau, pas au footballeur", a assuré l'ancien sélectionneur du Chili.

20:55 - "Une dynamique très positive" Après un mois d'octobre très compliqué (3 défaites et un nul), Reims a trouvé son rythme et n'a perdu qu'une fois sur ses derniers matches, toutes compétitions confondues. "On est sur une très bonne dynamique très positive", a confirmé Oscar Garcia. L'entraîneur rémois est très satisfait de l'évolution de son groupe mais demande encore du temps pour que son plein potentiel puisse s'exprimer. "Petit à petit, les jeunes joueurs progressent. Mais on a encore besoin de temps pour grandir", a-t-il déclaré avant le dernier match de l'année 2021 face à Marseille.

20:51 - Un Vélodrome bien rempli Pour ce dernier match de 2021, le dernier de la phase aller de la Ligue 1, l''Olympique de Marseille pourra compter sur un stade Vélodrome très bien garni. En effet, environ 55 000 personnes prendront place dans les travées de l'enceinte marseillaise. ???????? ????????????????????????̀???????? ???????? ????'????????????????́???? ????✨ #OMSDR pic.twitter.com/aVuvgOZuZF — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 22, 2021

20:50 - Marseille sur de bonnes bases En cas de victoire, l'Olympique de Marseille s'assurerait de finir l'année 2021 et la phase aller de la saison à la 2ème place derrière le PSG. Surtout, les Olympiens atteindraient 35 points, un total qu'ils n'avaient dépassé qu'après 24 journée, lors du précédent exercice.

20:45 - Les arbitres de OM - Reims La rencontre sera arbitrée par M. François Letexier. Il sera assisté par M. Mehdi Rahmouni et M. Cyril Mugnier. M. Nicolas Rainville officiera en qualité de quatrième arbitre, quand M. Thomas Leonard aura la responsabilité de la VAR.

20:40 - Faes, joueur le plus utilisé de Ligue 1 Avec 1620 minutes disputées depuis le début de la saison, le défenseur Tunisien de Reims Wout Faes est le joueur le plus utilisé de la Ligue 1, à égalité avec deux autres défenseurs le Portugais José Fonte (Lille) et Romain Thomas (Angers). Le Rémois sera toutefois absent ce soir, après avoir contracté le Covid-19. Côté marseillais, la palme revient à William Saliba. A 20 ans, le défenseur de l’OM a joué 1440 minutes cette saison en Ligue 1.

20:35 - OM, le trio majeur L'Olympique de Marseille a inscrit 25 buts en 17 matches disputés cette saison en Ligue 1. Sur ses 25 buts, 14 sont l'œuvre du trio formé par Dimitri Payet (6), Bamba Dieng (4) et Cengiz Ünder (4).

20:30 - Attaque en manque de bulles Reims n'a marqué que 21 buts cette saison en Ligue 1, ce qui fait de l'attaque champenoise la 5ème la moins efficiente de l'élite française. Seuls Lorient (14), Troyes (17), Saint-Etienne (17) et Clermont (20) font moins bien.

20:28 - La composition de Reims Pour son dernier déplacement en 2021, à Marseille, Oscar Garcia a dû composer puisqu'il ne pourra compter pour démarrer sur Eketike. Le jeune attaquant rémois est sur le banc et c'est Touré qui occupera la pointe de l'attaque champenoise. Né à Marseille, l'international algérien Kebbal est titularisé sur la droite de l'attaque. Mbuku complète le trio offensif. L'entrejeu est confié à la paire Lopy-Cassama. Foket et Konan animeront les couloirs, respectivement à droite et à gauche. En défense, l'indéboulonable Faes est finalement absent et c'est Abdelhamid qui gardera l'axe. Le capitaine sera entouré par Gravillon et Mbow. Enfin, Rajkovic sera le dernier rempart rémois. ???? Le 11 de départ rémois pour ce OM ???? SDR ⤵️#OMSDR #GoSDR pic.twitter.com/K5vYBN086i — Stade de Reims (@StadeDeReims) December 22, 2021

Pour affronter Reims, Jorge Sampaoli continue de faire confiance à Pau Lopez dans le but. Saliba, Caleta-Car et Luan Peres formeront la défense marseillaise. Au milieu, Guendouzi et Kamara auront la charge de la récupération, accompagné de Payet et Rongier pour faire le lien avec l'attaque où Milik sera épaulé par Ünder et Gerson.



Le XI de départ choisi par Jorge Sampaoli pour débuter la rencontre !



???????????????????? ????'???????? ???? pic.twitter.com/TdinL2mtvc — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 22, 2021

20:25 - Parole aux défenses Avec 14 buts encaissés en 17 matches, l'Olympique de Marseille possède la meilleure défense de Ligue 1. Les Marseillais devancent le trio Nice, Rennes et PSG qui ont tous trois vu leurs filets tremblés à 16 reprises depuis le début de la saison. Reims pointe au 5ème rang de ce classement avec 21 buts pris en 18 rencontres.

20:20 - L'histoire du côté rémois L'Olympique de Marseille et Reims se sont affrontés à 76 reprises dans leur histoire commune depuis l’après-guerre. Pour le moment, le bilan est légèrement en faveur des Rémois qui comptent 32 succès contre 23 aux Marseillais (pour 21 nuls).

20:15 - Victoire sur Saint-Etienne Lors de la précédente journée, Reims s'est imposé à domicile contre Saint-Etienne (2-0). Portés par Ekitike, les Rémois ont largement dominé leurs rivaux, réduits à 10 peu avant la pause après l'exclusion de Bouanga. L'attaquant rémois de 19 ans a obtenu le penalty pour l'ouverture du score de Touré avant d'être passeur décisif en fin de match pour Mbuku.

20:10 - Confirmer le résultat de Strasbourg La semaine dernière, l'Olympique de Marseille est allé chercher la victoire sur la pelouse de Strasbourg (2-0). En Alsace, les hommes de Jorge Sampaoli ont attendu la dernière demi-heure pour faire la décision avec un premier but de Dieng avant que Caleta-Car ne conclut l'affaire sur corner.

20:07 - L'OM au complet C'est assez rare mais Jorge Sampaoli a la chance de disposer de l'ensemble de son groupe pour le dernier match de la saison. Le technicien argentin n'a plus aucun joueur à l'infirmerie et aucun suspendu pour la réception de Reims. ménagés en Coupe de France, Saliba et Cenzig Under ont réintégré le groupe marseillais. ???? Nos 2️⃣2️⃣ Olympiens convoqués pour la réception du @StadeDeReims #OMSDR ????⚪️ pic.twitter.com/naWtTCGE0Z — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 21, 2021

20:06 - Six cas de Covid à Reims Cette après-midi, le Stade de Reims a communiqué via ses réseaux sociaux que six membres du groupe champenois avaient été contrôlés positif au Covid-19. Les quatre joueurs et les deux membres du staff ont été isolés. Leur état de santé ne suscite aucune inquiétude pour l'heure.

20:05 - Eketike incertain Alors qu'Ekitike s'en ressent d'une douleur au genou mais figure bien dans le groupe, Azor Matusiwa a dû écourter sa semaine d'entraînement et n'a pas participé à la rencontre de Coupe, blessé à un ischio-jambier. Le Néerlandais est incertain. Enfin, le milieu Marshall Munetsi (ischio-jambiers), le latéral Fodé Doucouré (quadriceps), l'attaquant Fraser Hornby (adducteurs) et l'ailier Arber Zeneli (genou) sont toujours absents.

20:02 - Dernière de l'année 2021 Relégué dans la seconde moitié du classement mais avec une petite marge sur Bordeaux, derrière lui, le Stade de Reims aborde son dernier match de l'année sans pression mais avec la volonté de finir 2021 sur une bonne note. ???? ???????????????? ???????? ???????????????????? ! ????



Dernière rencontre de l'année 2021 ! Allez Rémois, on donne tout pour conclure l'année en beauté ????⚔️❤️????#OMSDR #GoSDR #NousSommesReims pic.twitter.com/wgVTeTNp3E — Stade de Reims (@StadeDeReims) December 22, 2021