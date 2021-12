"OM - Reims : Payet arrache le nul dans la confusion.. suivez l'après-match"

Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi pour ce direct commenté de la 19ème journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et Reims. La Ligue 1 s'arrête le temps des fêtes et reviendra en janvier 2022. Les Marseillais ouvriront le bal le vendredi 7 janvier prochain avec un déplacement à Bordeaux, quand les Rémois débuteront la nouvelle année du côté de Clermont, le dimanche suivant.

23:30 - Un nul dans la confusion

Tout un stade a retenu son souffle. Au bout du temps additionnel, Payet avait la balle de l'égalisation au bout du pied. Une chance inespéré de rattraper un match dont l'Olympique de Marseille avait complètement perdu le fil. Avec sang-froid, l'ancien Nantais croisait son tir, prenait à contre-pied Rajkovic et égalisait pour l'OM. Le Vélodrome explosait et le sauveur venait se coiffer d'un chapeau de Père Noël. A quelques jours des fêtes, le public marseillais espérait mieux que ce match nul déroutant contre Reims mais savait s'en contenter car la rencontre n'avait pas pris la tournure attendue.

Longtemps, les défenses prirent le pas sur les attaques dans ce match opposant deux des meilleures équipes dans ce domaine (Marseille meilleure défense et Reims cinquième). Au grand dam des Marseillais en première période. Dauphins du Paris Saint-Germain au coup d'envoi, ils prenaient les commandes du jeu et imposaient leur rythme. Très actif, Guendouzi apportait de la percussion au milieu et faisait mal entre les lignes comme Payet. Les enchaînements étaient fluides et la défense rémoise faisait de son mieux pour résister. Sur sa ligne Rajkovic faisait des miracles pour repousser les tentatives marseillaises signées Milik ou Ünder du gauche, on encore Guendouzi de la tête. Et quand il était battu, le portier serbe voyait sa transversale le suppléer sur une frappe enroulée de Payet. Etouffés par le pressing des locaux, les Champenois subissaient les évènements et regagnaient les vestiaires heureux de n'avoir pas encaissé de but. La suite fut tout autre. L'entrée de Locko changeait le visage rémois. Plus incisif, notamment à gauche où l'entente entre le nouvel entrant et Konan sauta aux yeux, Reims profita de la baisse de régime adverse pour se montrer dangereux. Embourbé dans un jeu devenu lent et stéréotypé, oubliant les côtés pour se concentrer dans l'axe, Marseille se fit surprendre, à un quart d'heure du terme, sur une action limpide initiée par Kona, qui trouvait un relais parfait de Locko avant de délivrer un centre parfait pour Ekitike dont le plat du pied droit trompait Pau Lopez, jusque-là pas inquiété.

Reims croyait tenir son succès, surtout quand 10 minutes plus tard, Dieng, tout juste entré en jeu, perdait le contrôle et se faisait expulser pour un tacle dangereux. C'était sans compter sur M. Letexier qui accordait un penalty dans le temps additionnel à l'OM pour une faute de Gravillon sur Payet. Emporté par son élan, ce dernier avait heurté le pied du défenseur, l'arbitre estimant le contact volontaire. L'homme providentiel de l'homme, impliqué jusque-là sur 12 des 25 buts marseillais en Ligue 1 cette saison, se chargeait de déballer le cadeau et d'offrir un nul inespéré à son club dans la confusion générale. Un nul qui ne fait les affaires de personne, Marseille cédant sa deuxième place à Nice et Reims, restant englué dans la deuxième moitié du classement.