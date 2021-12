"Montpellier - Angers : le Montpellier HSC brille"

MHSC - Angers SCO. Et de 4 ! Les Montpelliérains ont inscrit un nouveau but à la 76e minute, au Stade de la Mosson, face à l'Angers SCO. On s'approche de le roussi pour les Angevins. Suivez le choc de Ligue 1 en direct.

En direct

Recevoir nos alertes live !

22:42 - L'arbitre siffle un coup franc pour le Montpellier HSC Hugo Filipe Ferreira De Campos Moreira Miguel vient d'accorder un 16e coup franc en faveur du Montpellier HSC. Le cumul des stats concernant les coups francs est d'ailleurs à l'avantage des Montpelliérains en cette fin de match avec 3 coups de pied arrêtés de plus que les Angevins. Le score est toujours de 4-1 à Montpellier 22:41 - Hors-jeu sifflé contre l'Angers SCO Hugo Filipe Ferreira De Campos Moreira Miguel siffle un hors-jeu à l'encontre de l'Angers SCO, dont l'un des joueurs était en position illicite. Nous en sommes à 0 hors-jeux pour le Montpellier HSC et 3 hors-jeux pour l'Angers SCO. Amazon pass ligue 1 Suivez la Ligue 1 sur Amazon Prime Vidéo pour 12,99 € / mois seulement (offre sans engagement réservée aux abonnés Amazon Prime)

Découvrir l'offre 22:40 - Coup franc en faveur d'Angers SCO L'Angers SCO bénéficie d'un coup franc dans son pré carré qui va lui permettre d'éloigner le danger et d'éviter un nouveau coup dur à quelques instants de la fin du match. 22:39 - Changement pour le Montpellier HSC Hugo Filipe Ferreira De Campos Moreira Miguel signale un changement : Mamadou Sakho fait sa sortie et Thuler fait son apparition pour le Montpellier HSC. 22:37 - Changement pour l'Angers SCO Stéphane Bahoken laisse sa place à Casimir Ninga à la 78e minute de jeu dans ce match. 22:36 - Coup franc pour le Montpellier HSC Le Montpellier HSC obtient un coup franc dans cette 2e mi-temps, qui va être tiré dans quelques secondes. Largement devancés au score, les Angevins semblent commettre plus de fautes ayant concédé pour l'instant 14 coup francs contre 12 coup francs tandis que nous arrivons à la 79e minute de jeu au Stade de la Mosson. 22:35 - Changement pour le Montpellier HSC Hugo Filipe Ferreira De Campos Moreira Miguel signale un remplacement : Junior Sambia est rappelé sur le banc de touche tandis que Nicholas Gioacchini fait son apparition pour le Montpellier HSC. 22:35 - Changement pour l'Angers SCO Hugo Filipe Ferreira De Campos Moreira Miguel signale un changement : Mathias Pereira Lage est rappelé sur le banc de touche alors que Waniss Taïbi fait son apparition pour l'Angers SCO. 22:34 - ⚽ Stephy Mavididi inscrit un nouveau but pour le Montpellier HSC (4-1) ! Ça sent la correction pour l'Angers SCO, au Stade de la Mosson. Stephy Mavididi inscrit un nouveau but pour le Montpellier HSC à la 76e minute dans cette 2e mi-temps. Le score passe à 4-1. 22:34 - Occasion pour le Montpellier HSC Le Montpellier HSC se procure une occasion de faire évoluer le tableau d'affichage alors que les deux formations jouent la 76e minute dans cette 2e période. 22:31 - Coup franc pour le Montpellier HSC Un nouveau coup franc pour le Montpellier HSC, le 13e depuis le coup d'envoi, est signalé par Hugo Filipe Ferreira De Campos Moreira Miguel dans la moitié de terrain d'Angers SCO, alors que nous jouons la 74e minute de jeu dans ce Montpellier-Angers. Le moment idéal pour soigner sa différence de but dans cette 2e mi-temps. 22:29 - Hugo Filipe Ferreira De Campos Moreira Miguel siffle un coup franc pour le Montpellier HSC Le Montpellier HSC obtient un coup franc dans cette 2e mi-temps, qui va être tiré dans quelques secondes. Nous en sommes à égalité parfaite sur les coups de pied arrêtés avec 12 coup francs partout entre le Montpellier HSC et l'Angers SCO tandis que nous arrivons à la 72e minute de jeu au Stade de la Mosson. 22:29 - Corner pour l'Angers SCO Hugo Filipe Ferreira De Campos Moreira Miguel siffle un coup de pied de coin en faveur d'Angers SCO. Menés au score (3-1) dans cette 2ee période, les visiteurs vont tenter de de créer le danger devant le but du Montpellier HSC en amenant de la taille dans la surface de réparation. 22:28 - Changement pour le Montpellier HSC Hugo Filipe Ferreira De Campos Moreira Miguel donne son accord pour un remplacement : Sepe Elye Wahi fait sa sortie alors que Valère Germain entre en jeu pour le Montpellier HSC. 22:28 - Changement pour l'Angers SCO Pierrick Capelle est remplacé par Antonin Bobichon à la 71e minute de jeu dans cette partie. 22:28 - Coup franc pour l'Angers SCO L'Angers SCO gagne un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre de développer une offensive et de réduire la marque dans cette 2e période. Nous arrivons à la 71e minute de jeu au Stade de la Mosson. 22:26 - Tentative avortée pour le Montpellier HSC Le Montpellier HSC crée le danger mais le gardien adverse parvient à écarter la menace sur cette frappe alors que nous atteignons la 69e minute de la partie. 22:26 - Tir cadré pour l'Angers SCO L'Angers SCO pense trouver l'ouverture mais cette frappe qui prenait pourtant le chemin du cadre ne fait pas mouche. 22:25 - Tentative avortée pour le Montpellier HSC Le Montpellier HSC se fait menaçant mais le gardien adverse parvient à sauver son camp sur cette frappe alors que nous atteignons la 68e minute de la partie. 22:25 - Tir cadré pour l'Angers SCO Situation intéressante pour l'Angers SCO : la tentative est cadrée mais le gardien adverse veille au grain et peut se dégager. 22:23 - Hors-jeu sifflé contre l'Angers SCO Hugo Filipe Ferreira De Campos Moreira Miguel mentionne un hors-jeu à l'encontre de l'Angers SCO, dont l'un des joueurs se situait en position illicite. Nous en sommes à 0 hors-jeux pour le Montpellier HSC et 2 hors-jeux pour l'Angers SCO. 22:20 - Occasion manquée pour le Montpellier HSC La tentative du Montpellier HSC échoue de peu alors que nous atteignons la 63e minute de la rencontre. 22:20 - Tir cadré pour l'Angers SCO L'Angers SCO pense trouver l'ouverture mais ce tir qui prenait pourtant le chemin du cadre ne fait pas mouche. 22:16 - Blessure de Stephy Mavididi Stephy Mavididi (Montpellier HSC) est victime d'une blessure alors que nous jouons la 59e minute dans ce Montpellier - Angers. 22:16 - Hugo Filipe Ferreira De Campos Moreira Miguel siffle un coup franc pour le Montpellier HSC Le Montpellier HSC gagne un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre d'avoir une occasion sérieuse et de prendre le large dans cette 2e mi-temps. Nous disputons la 59e minute de jeu au Stade de la Mosson. LIRE PLUS

Les stats du match