"Nice - Lens : victoire pour l'OGC Nice, ce qu'il faut retenir"

22:48 - ⌛ C'est terminé entre l'OGC Nice et le RC Lens (2-1)

Si l'OGC Nice termine avec l’avantage à la marque (2-1) et plutôt avec la maîtrise du ballon (55% contre 45%), le RC Lens a pu y croire dans cette partie au regard d’autres statistiques. Les Lensois ont par exemple cadré autant de tirs que leurs adversaires (4) et auraient sans doute pu inverser le cours du match avec un peu plus d’efficacité.