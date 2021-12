"Troyes - Brest : des buts mais une égalité parfaite, le résumé de la rencontre"

L'ESTAC Troyes manque de réalisme. Au terme de ce duel, le taux de possession de balle s’affiche ainsi indiscutablement à son avantage (65% - 35%), l'ESTAC Troyes s’est d'ailleurs procuré le plus situations devant les cages avec 3 tirs cadrés contre 2 pour Stade Brestois, mais n’a toutefois pas réussi à arracher la victoire (1-1).

Quel coup franc précieux pour l'ESTAC Troyes ! Johann Hamel siffle une faute contre les Brestois qui se retrouvent coincés à quelques mètres de leurs buts et vont devoir tenir bon. Un but serait évidemment fatal dans ces dernières minutes de la partie.

22:40 - L'arbitre siffle un coup franc pour l'ESTAC Troyes

L'ESTAC Troyes obtient un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre d'amener le ballon dans la surface et d'inscrire un point dans cette 2e période. Une situation d'autant plus intéressante que nous arrivons dans les ultimes minutes de cette rencontre et que les deux équipes sont toujours à égalité.