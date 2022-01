DIRECT. Chelsea - Liverpool : les deux équipes à égalité dans un match fou, la deuxième période en live

Chelsea - Liverpool. Suivez avec nous la deuxième période ce match complètement dingue entre Blues et Reds. Liverpool avait mené par deux buts avant de se faire rejoindre en l'espace de trois minutes juste avant la fin du premier acte.

En direct

18:42 - Nouvelle parade de Mendy Fabinho lance Diogo Jota dans la profondeur qui prend sa chance en première intention mais encore une fois, dans ce Chelsea - Liverpool, Edouard Mendy réalise une grosse parade. L'attaquant portugais était, de toute manière, hors-jeu.

18:41 - Alonso manque de justesse Encore une fois Marcos Alonso loupe le cadre après un beau travail du latéral espagnol. Après un crochet intérieur, Alonso prend sa chance du pied droit mais son ballon s'envole dans les travées de Stamford Bridge. Toujours 2-2 dans ce Chelsea - Liverpool.

18:39 - Chelsea continue de presser Les Blues de Thomas Tuchel sont très hauts dans ce début de deuxième période de Chelsea - Liverpool. Fabinho a failli en faire les frais après un gros pressing de Mason Mount, le milieu de terrain brésilien s'en sort bien mais c'était limite.

18:37 - Première occasion de cette deuxième période C'est reparti sur de bonnes bases. Sadio Mané est lancé dans la profondeur et tombe sur un Edouard Mendy parfait pour dévié ce ballon. Finalement l'attaquant des Reds avait été signalé hors-jeu.

18:35 - Début de la deuxième période C'est parti pour la deuxième période de Chelsea - Liverpool. On espère voir un deuxième acte aussi passionnant que le premier. 2-2 entre les deux équipes.

18:20 - C'est la mi-temps Anthony Taylor siffle la fin de ce première période complètement dingue entre les Blues et les Reds. Il y a tout eu dans ce premier acte de Chelsea - Liverpool. De l'engagement, du suspense et des rebondissements ont rythmé cette première moitié de ce choc de la 21e journée de Premier League. Malgré deux buts inscrits en premier par Liverpool, les Blues ont réagi et sont revenus à la hauteur.

18:18 - Mount tout proche d'ajouter un troisième but pour Chelsea. On était tout proche du troisième but de Chelsea après un ballon glissé par Mount qui vient mourir à côté du poteau gauche de Kelleher. Toujours 2-2 dans cette première période complètement folle de Chelsea - Liverpool.

18:16 - L'égalisation de Chelsea ! C'est fou ! Chelsea est revenu en l'espace de trois minutes dans ce Chelsea - Liverpool. Les Blues reviennent à hauteur grâce à Pulisic qui trompe Kelleher après un très bon ballon de Kanté. 2-2 en 45 minutes.

18:13 - Le chef d'oeuvre de Kovacic Le but absolument sublime de Kovacic ! Suite à un corner repoussé, Mateo Kovacic reprend ce ballon de volée en première intention et trouve les cages de Kelleher. Chelsea revient à 2-1 dans ce Chelsea - Liverpool.

18:09 - Thiago Silva agacé Alors que le défenseur brésilien a le ballon dans les pieds au sein de sa défense centrale, il fait de grands gestes demandant à ses coéquipiers de lui donner des solutions. Ce Chelsea - Liverpool est compliqué pour les Blues.

18:05 - La défense de Chelsea aux abois A nouveau la défense de Chelsea prise à défaut assez facilement dans ce Chelsea - Liverpool. Lancé dans la profondeur Mohamed Salah est esseulé et se dirige vers les cages d'Edouard Mendy mais heureusement que la défense des Blues est revenue à temps et empêche l'attaquant égyptien de mettre un doublé.

18:03 - Chelsea moins entreprenant Ce deuxième but inscrit par Mohamed Salah dans ce Chelsea - Liverpool a fait très mal aux hommes de Thomas Tuchel qui semblent touchés mentalement. Ils se portent moins vers l'avant et font preuve d'un peu plus de nervosité.

18:01 - La VAR consultée Oh le geste très limite de Mason Mount a été revu par les assistants vidéo d'Anthony Taylor. Après un choc, l'Anglais adresse un petit coup de pied à Tsimikas alors que ce dernier est à terre. Finalement la situation n'abouti pas à un carton rouge. Ce Chelsea - Liverpool reprend.

17:57 - Salah double la mise C'est la douche froide pour Chelsea dans ce Chelsea - Liverpool. Les Reds doublent la mise et font le break après le but de Mohamed Salah qui trompe Edouard Mendy dans un angle très fermé.