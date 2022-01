Vannes - PSG : heure, chaîne, composition... Où suivre le 16e de finale de Coupe de France ?

VANNES - PSG. Pour son premier match de l'année 2022, le Paris Saint-Germain dispute les seizièmes de finale de la Coupe de France et devra se montrer sérieux pour ne pas se faire surprendre par Vannes, son hôte.

Il flotte comme un drôle d'air dans le golfe du Morbihan. Un air de retrouvailles au lendemain des fêtes de fin d'année mais aussi un air de rapine. Car les seigneurs de France sont de déplacement en ville et le petit club local se verrait bien leur jouer un mauvais tour. Comme il est de coutume, la Coupe de France lance l'année civile et pour disputer son seizième de finale, le Paris Saint-Germain fait un crochet par la Bretagne pour y défier Vannes.

"On a 90 minutes pour faire un exploit"

Un temps pensionnaire de Ligue 2, le club breton n'est plus que l'ombre de ce qu'il a été et végète à présent en National 2. Loin des lumières et des fastes du monde professionnel, il voit dans la compétition une occasion de montrer qu'il existe encore sur la scène nationale. Et quelle plus belle occasion que face au tenant du titre. "On est dans la peau du "petit". On a déjà vu que sur un match le petit peut battre le gros. Bon là c'est sûr qu'on s'attaque à du hors-catégorie, c'est le PSG. Il faut les respecter mais aussi les regarder droit dans les yeux et leur dire "Aujourd'hui je vais tout faire pour te mettre en difficulté". On a 90 minutes pour faire un exploit", expose Pierre Talmont, avec calme.

Loin d'être téméraire, l'entraîneur vannetais entend bien jouer le coup à fond, pour ne surtout avoir aucun regret. D'autant que son équipe n'a absolument rien à perdre, au contraire. Une défaite serait logique, qu'importe l'écart, quand une victoire signerait un exploit retentissant et l'assurance d'une liesse populaire, même en ces temps de pandémie. Pour faire vivre le rêve, le technicien a sa petite idée. "On va essayer de jouer sur un manque de repli défensif de leur côté, parce que techniquement on aura du mal à rivaliser. Surtout, on ne va pas garer le bus, c'est le meilleur moyen de concéder des occasions et prendre des buts. Essayer d'avoir un bloc compact, pas trop bas sur le terrain et d'être intelligent dans la tenue du ballon pour faire courir les Parisiens", prévient-il.

"Il n'y aura pas d'excuses"

Si la motivation côté breton ne fait pas de doutes, l'attitude des joueurs parisiens sera scrutée davantage. Habitués aux joutes européennes, les hommes de Mauricio Pochettino devront se montrer sérieux et appliqués pour éviter de tomber dans une suffisance qui pourrait les mettre en difficulté. Pour sa part, le technicien argentin attend de ses joueurs une implication sans faille. "Pour le match à Vannes, il n'y aura aucune excuse, les gars devront être compétitifs", claque-t-il. L'excuse du retour de congés ne tiendra donc pas, d'autant que la pause observée l'a aussi été pour recharger les batteries avant d'aborder la seconde moitié de la saison, celle où les titres vont se chercher. Or la Coupe de France est un objectif pour l'ogre parisien et revêt un caractère particulier pour son entraîneur. "J'aime cette compétition. C'est la plus excitante. C'est la plus ancienne. Nous avons un respect énorme pour des équipes comme Vannes. On sent le vrai football", confesse celui qui en fut finaliste avec le PSG en 2003.

Le PSG diminué

Pour aborder ce seizième de finale, stade où il n'a plus perdu depuis la saison 2013-2014 (défaite 1-2 contre Montpellier, ndlr), Pochettino ne pourra compter sur l'ensemble de son effectif. Si son homme providentiel Kylian Mbappé devrait débuter comme Presnel Kimpembe, Gianluigi Donnarumma ou Marco Verratti, d'autres manqueront à l'appel. Ainsi, Messi ne sera pas disponible. La septuple Ballon d'or a été contrôlé positif au Covid-19 et sera laissé au repos comme Bernat, Rico et Bitumazala. De son côté, Neymar est toujours blessé et sera aussi absent, de même que Gueye, Diallo et Hakimi, qui ont rejoint leur sélection pour disputer la CAN, qui démarre le 9 janvier prochain. C'est donc amoindri mais pas démuni que le PSG se rend à Vannes, où le club local, le couteau entre les dents, se verrait bien réussir une belle rapine.

La rencontre entre Vannes et le Paris Saint-Germain débutera à 21h10 et sera disputée dans le Stade de la Rabine, occupé par le club breton et son homologue du rugby le RC Vannes, actuel treizième de Pro D2, la deuxième division française.

Le seizième de finale de la Coupe de France entre Vannes et le Paris Saint-Germain sera à suivre sur l'antenne de France 3 dès 21h10. À noter qu'il sera également possible de la suivre sur Eurosport, diffuseur officiel de la compétition.

La rencontre entre Vannes et le Pari Saint-Germain sera disponible sur la plateforme francetvsport mais également sur Eurosport player.

Pour affronter le Paris Saint-Germain, Pierre Talmont a choisi d'aligner un 4-4-2 avec en attaque le duo composé de son capitaine Persico et de Kouassi. Au milieu, Daury, Yobe, Mama et Ngoubou sont alignés. Derrière, Lavenant et Lascot formeront l'axe central avec Duclovel et Bérénice dans les couloirs et enfin Pétrel dans la cage.

Compo probable de Vannes : Pétrel - Dulcovel, Lavenant, Lescot, Bérénice - Daury, Yobe, Mama, Ngoubou - Perisco (cap.), Kouassi.

En raison des nombreuses absences, Mauricio Pochettino doit composer et devrait présenter une équipe mixte emmenée par Mbappé. le champion du monde évoluera en pointe avec Wijnaldum et Simmons en soutien. Verratti sera le taulier au milieu avec Herrera et Dina Ebimbe. Derrière, Kimpembe hérite du brassard de capitaine et sera associé dans l'axe à Kherer. Dagba et Nuno Mendes animeront les couloirs. Enfin, Donnarumma sera le dernier rempart parisien.

Compo probable du PSG : Donnarumma - Dagba, Kherer, Kimpembe (cap.), Nuno Mendes - Herrera, Verratti, Dina Ebimbe - Simmons, Mbappé, Winjnaldum.