Vannes - PSG : Le Paris Saint-Germain qualifié en 8èmes. Le résumé du match

VANNES - PSG. Sans trembler, les Parisiens dominent Vannes grâce notamment à un triplé de l'incontournable Mbappé et file en huitièmes de finale de la Coupe de France (4-0).

23:10 - Les regrets vannetais "Il y a un peu de regrets d'en avoir pris quatre. On a vu qu'il y avait une classe d'écart entre les deux équipes. Après il y a la fierté d'avoir joué un tel match. On a essayé de tenir le plus longtemps possible", a expliqué après le match le capitaine de Vannes Persico.

23:06 - Mbapé loue le sérieux du PSG "C'était important de venir et d'être sérieux. On a joué et on est content d'avoir gagné et de se qualifier. On va repartir avec de bonnes intentions pour la reprise du championnat la semaine prochaine", a réagi Mbappé après son triplé et la qualification du PSG pour les huitièmes de finale de la Coupe de France.

23:04 - Le PSG se qualifie en 8e de finale de la Coupe de France Au bout d'un match maîtrisé de bout en bout, le Paris Saint-Germain scelle sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de France (4-0). Une rencontre sérieuse pour des Parisiens qui auront pu compter sur la maîtrise de Verratti au milieu de terrain et sur l'efficacité de Mbappé auteur d'un triplé pour venir à bout de Vannetais, valeureux mais bien trop limités dans leur expression collective pour représenter un véritable danger.

23:01 - Un dernier coup franc pour rien A 25 mètres, à la 91e minute, décalé sur la gauche, Daury choisit de tenter sa chance de l'intérieur du gauche. Le milieu breton n'enroule pas assez son ballon qui vient mourir dans le petit filet de Donnarumma. Le score n'évoluera plus.

22:59 - Donnarumma sauve Paris Après un excellent mouvement à droite des Vannetais, le ballon est enroulé au second poteau par Salibur pour Henry qui croit tromper Donnarumma mais voit le portier italien repoussé sur sa ligne. Les Bretons s'offusquent et réclament but. Le ralenti leur donne raison mais il n'y a pas d'arbitrage vidéo en Coupe de France.

22:57 - Gharbi bute sur Pétrel A la manoeuvre, Verratti ouvre à droite dans la surface sur Bitshiabu. Le défenseur manque son contrôle de la poitrine mais le ballon file à l'opposé sur Gharbi qui se joue de Dulclovel pour tenter du gauche mais son tir est repoussé par Pétrel.

22:53 - Salve de changements De nombreux changements interviennent. Côté parisien, Herrera cède sa place au jeune Gharbi, dont c'est le deuxième match cette saison en Coupe de France. Côté vannetais, trois changements à noter avec Quintin qui supplée Mama au milieu. Ebrard remplace Yobé et Persico quitte les siens à la faveur de N'Sonde.

22:51 - Vannes reste sur 3 victoires Vannes n'a perdu qu'un seul de ses huit derniers matches toutes compétitions confondues. C’était contre la réserve de Lorient, actuellement en tête du Groupe A de National 2. Outre cet accroc, les Vannetais ont concédé 4 nuls et viennent d’enchaîner 3 victoires de rang.

22:49 - Persico ne trompe pas Donnarumma Au duel avec Kimpembe, Persico, décalé sur la droite, tente de surprendre Donnarumma d'un tir en rupture. Le portier italien est bien vigilant et capte des deux mains sur sa ligne.

22:49 - La barre pour Michut Bien servi par Simons depuis l'axe droit, Michut se fraie un chemin entre trois défenseurs avant de tirer du droit. Sa tentative bat Pétrel mais vient heurter le haut de la transversale vannetaise.

22:45 - Le triplé pour Mbappé Mbappé accélère le jeu depuis une position reculée et sollicite un une-deux avec Michut, l'international français glisse à Ebimbe, à la limite du hors-jeu, qui lui remet. Dans la surface, l'ancien Monégasque n'a plus qu'à pousser le ballon dans les filets, pour le triplé (4-0).

22:42 - Mbappé pour le doublé Après un superbe travail de conservation dans le rond central de Verratti conclut par une passe en talonnade, Herrera donne à Simons qui met devant lui dans la profondeur à Mbappé. Sans contrôle, à 20 mètres, dans l'axe droit, le Parisien expédie un missile dans le but de Pétrel et donne plus d'ampleur au score, signant un doublé (3-0, 70e minute).

22:40 - Refaire le coup de Clermont ? Il faut remonter 25 ans en arrière pour trouver trace d'une équipe de Nationale 2 qui élimine le Paris Saint-Germain en Coupe de France. Le bourreau des Parisiens se nommait Clermont-Ferrand. Les Auvergnats étaient sortis vainqueurs d’un match fou qui avait vu les deux équipes en venir aux tirs au but après un nul prolifique (4-4, 4 t.a.b. 3).

22:39 - Kherer sort blessé Coup dur pour le Paris Saint-Germain. Jusque-là précieux en défense, Kherer est contraint de céder sa place. Le défenseur allemand s'est assis sur la pelouse et se tient la hanche. Pochettino ne prend aucun risque et le remplace par Bitshiabu pour les 20 dernières minutes.