"Bordeaux - OM : chaîne TV, horaires, compos... Les infos du match"

Bordeaux - OM. Découvrez toutes les infos pratiques concernant l'affiche entre les Girondins et les Marseillais comptant pour la 20e journée de Ligue 1.

Rencontre sous haute tension. Ce vendredi 7 janvier, Bordeaux reçoit l'Olympique de Marseille pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Un affiche mythique du championnat français qui fait couler beaucoup d'encre avant même le coup d'envoi de la rencontre. Pour rappel, le club au scapulaire a tenté de faire reporter la rencontre à cause des nombreux cas de covid qui ont touché l'effectif bordelais. Une demande rejetée par la Ligue au motif que le nombre de cas n'était pas assez important pour rejouer ce match : 8 joueurs bordelais étaient touchés par le virus, il aurait fallu en dénombrer 11 en même temps pour reporter le match.

Pour tenter de préserver leur folle série de 36 matchs sans défaite face à l'Olympique de Marseille, les Girondins devront donc composer avec de nombreux absents. "Je suis en colère car depuis trois semaines on a eu 21 cas positifs. Ce n'est pas normal car on n'a pas eu la préparation adéquate pour un match de cette importance." s'est emporté Admar Lopes, le directeur sportif girondin, ce jeudi. En face les Marseillais devront se passer de leur public. Les supporters de l'Olympique de Marseille ne pourront pas accompagner leur équipe à Bordeaux lors de la 20e journée de Ligue 1 en raison d'"un risque réel et sérieux d'affrontement", selon un arrêté du ministère de l'Intérieur. C'est donc dans ce contexte électrique que devrait finalement se disputer cette affiche entre le 17e au classement et le 3e.

A quelle heure débute le match Bordeaux - OM ?

Cette affiche entre Bordeaux et l'OM comptant pour la 20e journée de Ligue 1 se disputera sur la pelouse du Matmut Atlantique. Le coup d'envoi du match sera donné à 21h00.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Bordeaux - OM ?

Une seule chaîne diffusera ce choc de Ligue 1 entre Bordeaux et l'OM : Prime Video. Pour suivre cette confrontation comptant pour la 20e journée de championnat, il faudra donc souscrire à un abonnement Amazon Prime puis à la chaîne Prime Video qui détient les droits de la Ligue 1.

Quelle diffusion streaming pour le match Bordeaux - OM ?

Suivre cette opposition Bordeaux - OM en streaming, c'est possible. Aucun streaming gratuit n'est disponible pour cette affiche comptant pour la 20e journée de Ligue 1. Pour suivre cette rencontre sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, il faudra vous abonner à Amazon Prime puis à Prime Video.

Quelles compositions probables pour Bordeaux et l'OM ?

Bien malin sera celui qui trouvera la composition d'équipe des Girondins de Bordeaux. Le groupe de Vladimir Petkovic est disséminé par une vague de Covid qui a touché le vestiaire bordelais. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le club au scapulaire a voulu annuler cette rencontre. Onana, Briand et Traoré sont tous les trois blessés. Malbec, Mangas, Medioub, Adli, Fransergio, Otavio, Kalu sont touchés par le Covid. Mensah est lui convoqué pour la CAN. Pour cette affiche de Ligue 1, Jorge Sampaoli, l'entraîneur de l'OM devra lui aussi composer avec quelques absents même si son onze de départ devrait avoir fière allure. Mandanda, Gonzalez, Gerson, Rongier et Milik sont tous les cinq blessés. Gueye et Dieng sont partis disputer la CAN. Le XI probable des Girondins : : Poussin, Louis-Jean, Gregersen, Kwateng, Pembélé - Hwang, Dilrosun, Sissokho, Lacoux - Oudin, Elis. Le XI probable de l'Olympique de Marseille : P.Lopez - Peres, Caleta-Car, Saliba - Lirola, Lamara, Guendouzi, Payet - Ünder, Harit, Luis Henrique. Henrique

Quels sont les pronostics pour la rencontre Bordeaux - OM ?

Bordeaux est invaincu à domicile contre l'OM depuis 26 matchs. La dernière victoire des Phocéens à Bordeaux date du 1er novembre 1977. Pourtant, ce sont bien les Marseillais qui sont favoris pour remporter cette affiche comptant pour la 20e journée de Ligue 1. La cote d'un succès des hommes de Jorge Sampaoli oscille entre 1.47 (Bwin) et 1.51 (Parions Sport en ligne). Si vous croyez dur comme fer à une victoire des Girondins, la cote de la victoire des Bordelais est à 4.80 chez Bwin, à 5.80 chez Winamax et même à 6.00 chez Zebet. Enfin, pour les amateurs de matchs nuls, la cote d'une égalité dans ce Bordeaux - OM fluctue entre 4.40 chez Winamax et 4.60 chez Nebet.