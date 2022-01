"Bordeaux - OM : victoire historique des Marseillais, le résumé du match"

23:25 - Le résumé du match

Un classique du football français pas comme les autres. Avant le coup d'envoi de cette mythique affiche de Ligue 1 entre Bordeaux et l'OM, la rencontre fait déjà couler beaucoup d'encre. Frappés par une vague de covid, les Girondins ont tenté de reporter le match face aux Marseillais. La Ligue en a décidé autrement. Les hautes instances du football français ont appliqué le règlement à la lettre. Il aurait fallu dénombrer 11 cas de covid en même temps et pas 8. Une décision qui a fortement déplu au directeur sportif bordelais Admar Lopes. "Notre club n’est pas respecté, l’histoire de cette rencontre n’est pas respectée” s'est emporté le dirigeant en conférence de presse. Mais ce n'est pas tout, cette rencontre s'est également disputée à huis clos sur décision du club au scapulaire. C'est donc dans une ambiance électrique que s'est joué ce Bordeaux - Marseille.

Au coup d'envoi de la rencontre, l'objectif des troupes marseillaises est double : mettre fin à une série d'invincibilité des Bordelais à domicile qui dure depuis 44 ans et passer devant Nice au classement. En face, les Girondins, disséminés par le covid, veulent faire honneur à leurs supporters et continuer comme tous les ans à prendre des points aux Marseillais. Les hommes de Jorge Sampaoli débutent la rencontre pied au plancher. Fidèles à leur style de jeu, les Marseillais prennent la possession du ballon et enchaînent les actions chaudes face à des Bordelais apathiques. Sur une erreur de relance des Girondins, Ünder ouvre logiquement le score pour l'Olympique de Marseille (38e) et permet aux siens de mener (1-0) à la pause. Au retour des vestiaires, les Bordelais se procurent quelques actions dans la surface marseillaise mais sans jamais se montrer véritablement dangereux. Très vite les Phocéens reprennent le contrôle de la rencontre et cherchent le break sans y parvenir, la faute à plusieurs parades de Costil. Les changements de Petkovic ne changeront pas l'issue du match. Dans un stade vide et face à un adversaire qui végète dans le bas de tableau, les Marseillais ont finalement signé un succès historique. L'Olympique de Marseille ne s'était plus imposé à Bordeaux depuis le 1er novembre 1997. Ce succès permet aussi aux hommes de Sampaoli de passer devant Nice au classement et de prendre la deuxième place du championnat. Les Girondins restent 17e et s'inclinent pour la première fois à domicile face à Marseille depuis 44 ans.