"DIRECT. Bordeaux - OM : suivez le match en live !"

DIRECT Bordeaux - OM. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre Bordeaux et l'OM pour le compte de la 20e journée de Ligue 1 de foot.

En direct

Recevoir nos alertes live !

21:16 - La frappe de Payet ! Bel effort de Guendouzi qui sert Payet à l'entrée de la surface. L'international français tente d'ouvrir son pied droit pour enrouler sa frappe. Sa tentative passe au-dessus de la cage de Costil.

21:14 - Carton pour Sissokho Premier avertissement de ce Bordeaux - OM : Sissokho écope d'un carton jaune après une faute sur Kamara.

Amazon pass ligue 1 Suivez la Ligue 1 sur Amazon Prime Vidéo pour 12,99 € / mois seulement (offre sans engagement réservée aux abonnés Amazon Prime)

Découvrir l'offre

21:11 - Le poteau de Caleta-Car ! Sur le premier corner de ce Bordeaux - OM, le ballon est déviée au deuxième poteau et repris du bout du pied par Caleta-Car. Le ballon s'écrase sur le montant droit de Costil qui était battu.

21:09 - Le centre d'Ünder ! Nouvelle bonne combinaison phocéenne sur le côté droit. Ünder est trouvé dans la surface mais le centre en retrait du Turc est dévié en corner par la défense bordelaise.

21:07 - Domination marseillaise Ce sont les hommes de Jorge Sampaoli qui ont la possession du ballon dans les premières minutes de ce Bordeaux - OM. Bonne entame de match des Phocéens qui sont très en jambes.

21:04 - La frappe d'Harit ! Première action franche de ce Bordeaux - OM. Bonne combinaison marseillais. D'une superbe passe Payet trouve Lirola en profondeur qui centre en retrait à l'entrée de la surface. Harit reprend le cuir sans contrôler. Sa tentative passe au-dessus de la cage de Costil.

21:02 - L'OM veut mettre fin à la série bordelaise A huis clos et dans des conditions particulières dues au covid, l'Olympique de Marseille veut s'imposer sur la pelouse du Matmut Atlantique. Pour rappel, le dernier succès des Phocées à Bordeaux date du 1er novembre 1977. En face, les Girondins, 17e de Ligue 1, veulent sortir du bas de tableau et continuer à prendre de points dans ce classique du football français.

21:00 - Accélération foudroyante de Pembélé Bon début de rencontre du latéral bordelais qui dépose deux joueurs marseillais sur son couloir droit. Il pousse finalement trop son ballon mais l'arbitre de touche revient sur une faute au départ de l'action, le coup franc est bordelais.

21:00 - ⏱️ les Girondins de Bordeaux et l'Olympique Marseille débutent leur match ! Le match démarre à Bordeaux, où l’arbitre vient de donner le coup d’envoi de Bordeaux - OM.

20:57 - Jorge Sampaoli : “La motivation de briser cette mauvaise série” L’entraîneur des Marseillais est revenu en conférence de presse sur la difficulté pour les entraîneurs d’aligner un 11 de départ dans ces circonstances et sur la motivation de ses troupes avant d’affronter Bordeaux : “C'est très compliqué de planifier des choses, d'organiser un 11 de départ, on change souvent. Il faut être sûr que tous les joueurs disponibles soient prêts à jouer si on fait appel à eux, et sans que cela affaiblisse l'équipe. Notre effectif est jeune et court. C'est aussi un apprentissage pour nous. Le match de demain (vendredi) est important, il y a cette motivation supplémentaire de briser cette mauvaise série sur un terrain très compliqué historiquement pour l'OM. Je suis enthousiaste. Pour le reste, en qualité d'entraîneur, je suis payé, et bien payé, pour résoudre ce type de problèmes.”

20:51 - Vladimir Petkovic : “Nous battre et gagner” Avant le coup d’envoi de Bordeaux - OM, l’entraîneur des Girondins n’a pas voulu dramatiser malgré la situation difficile de son effectif : “J'écoute les docteurs, je dois faire tout mon possible pour composer avec la situation et les joueurs à disposition. J'essaye de prendre des actions préventives. J'essaye d'être optimiste, d'aller de l'avant mais ma visibilité s'arrête à demain (vendredi) 11h heures de l'entraînement (...) J'ai besoin d'avoir 20 joueurs à disposition. Si quelqu'un peut donner son maximum pendant 80 minutes, on en fera ensuite entrer d'autres en complément. [...] Ce que nous pouvons faire, c'est seulement de notre mieux, nous battre et gagner. J'ai dit à tous les joueurs qu'il faut être à 100 %, même si leurs 100 % ne sont pas habituels à cause des circonstances.”

20:46 - Admar Lopes : “Notre club n’est pas respecté” En conférence de presse d’avant-match, le directeur sportif des Girondins s’est emporté après la décision de la Ligue de ne pas reporter Bordeaux - OM : “Je suis en colère car depuis trois semaines on a eu 21 cas positifs Ce n'est pas normal car on n’a pas eu la préparation adéquate pour un match de cette importance. Le nouveau protocole de la Ligue n’est pas prévu pour une situation comme la nôtre. On a des joueurs qui ne veulent pas jouer ce match. (…) Les joueurs sont les acteurs du football, et personne ne respecte leur état physique et psychologique. Notre club n’est pas respecté, l’histoire de cette rencontre n’est pas respectée”. ???? Admar Lopes : "Je pense que c'est un manque de respect envers le club" #FCGBOM pic.twitter.com/Hdi6sLiU55 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) January 6, 2022

20:40 - L’OM sans ses supporters Les supporters de Marseille ne pourront pas accompagner leur équipe vendredi lors du déplacement à Bordeaux en raison d'"un risque réel et sérieux d'affrontement", selon un arrêté du ministère de l'Intérieur. Le texte paru jeudi au Journal Officiel interdit "le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'Olympique de Marseille".

20:35 - Les Girondins ont voulu reporter la rencontre L’affaire a fait couler beaucoup d’encre. Touchés par une vague de covid, les Girondins ont tenté de faire reporter la rencontre Bordeaux - OM. La demande du club au scapulaire a été rejetée par la Ligue au motif que le nombre de cas n'était pas assez important pour rejouer ce match : 8 joueurs bordelais étaient touchés par le virus, il aurait fallu en dénombrer 11 en même temps pour reporter le match.

20:30 - La folle série d’invincibilité de Bordeaux C’est une drôle de statistique connue des supporters des deux clubs. Tous les ans, l’Olympique de Marseille se présente à Bordeaux avec l’ambition de faire tomber le club du scapulaire. Tous les ans, les Phocéens repartent bredouille. Les Girondins n’ont plus perdu à domicile face à Bordeaux depuis le 1er novembre 1977 soit une série de 36 matchs. «On ne joue plus le match, on joue l’invincibilité pour les Bordelais et la gagne pour les Marseillais. C’est une particularité rare. On peut trouver des derbys, des matches à enjeux mais là… l’enjeu est unique dans le championnat. C’est tout ce qu’il y a autour de ce match. C’est tout ce qui importe aux Girondins : attention à ne pas se faire battre par les Marseillais, comme depuis 1977.» résume Alain Giresse.

20:25 - Les compos d’équipe officielles Ça y est, on connaît l’identité des 22 acteurs qui disputeront cette affiche Bordeaux - OM pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Vladimir Petkovic et Jorge Sampaoli ont fait leur choix, découvrez les compositions d’équipe officielles : Le XI de Bordeaux : Costil - Kwateng, Mexer, Gregersen, Pembélé - Lacoux, Sissokho, Dilrosun - Oudin, Hwang, Oudin Vous l'attendiez, voici votre XI de départ ! #FCGBOM pic.twitter.com/65pbyEewpH — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) January 7, 2022 Le XI de l’OM : Lopez - L.Peres, Caleta-Car, Saliba - Lirola, Kamara, Guendouzi, Payet - Under, Harit, Luis Henrique ???????? ???????????????????????????????????????????? ⚔️???? #FCGBOM



Notre ???????? ???????? ????????́???????????????? pour affronter Bordeaux ????⚪️ pic.twitter.com/hTBcxKAkww — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 7, 2022

20:18 - Les cotes de Bordeaux - OM dans la peau de l’outsider. Pourtant, les Marseillais ne l’ont plus emporté à Bordeaux depuis 1977. Bien malin sera celui qui trouvera le vainqueur de cette rencontre Bordeaux - OM. La cote d’une victoire du club au scapulaire est à 5.30 tandis que celle des Olympiens, favoris ce vendredi soir, est à 1.60. Pour les amateurs de matchs nuls, la cote d’une égalité entre les deux formations est à 4.25. Victoire logique de l’OM ? Succès surprise des Bordelais ? Bon vieux match nul des familles ? Faites vos jeux.

20:12 - Regarder Bordeaux - OM en streaming Aucun streaming gratuit n’est disponible pour ce match Bordeaux - OM. Si vous souhaitez regarder cette rencontre de la 20e journée de Ligue 1 en streaming sur votre smartphone, tablette ou ordinateur il faudra souscrire à un abonnement à Amazon Prime et s’abonner à la chaîne Prime Video.

20:07 - Sur quelle chaîne regarder Bordeaux - OM ? Cette affiche entre Bordeaux - OM comptant pour la 20e journée de Ligue 1 sera à suivre en direct et en exclusivité sur Prime Video. Pour suivre cette rencontre il faudra d’abord vous abonner au service Amazon Prime puis souscrire à un abonnement à la chaîne Prime Video.