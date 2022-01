"Brest - Nice : l'OGC Nice en force (0-3), le résumé"

14:53 - ⌛ Grosse sensation de l'OGC Nice à l'extérieur (0-3)

Une indiscutable domination en termes de possession de balle (63% contre 37%), plus de tirs cadrés (9 tirs cadrés contre 4)… mais c’est bel et bien avec un désavantage au score (0-3) que le Stade Brestois boucle ce match. Il lui a manqué plus de réalisme pour renverser la vapeur, contre un adversaire qui s’est montré chirurgical aujourd’hui.