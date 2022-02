Calendrier CAN 2022 : heure, chaîne TV... Le programme

CALENDRIER CAN. Qui du Cameroun de Vincent Aboubakar et Karl Toko-Ekambi ou l'Egypte de Mohamed Salah rejoindra ce jeudi soir le Sénégal, qualifié en finale de la CAN après sa victoire face au Burkina Faso ce mercredi ? Les infos de diffusion.

[Mis à jour le 3 février à 15h50] Plutôt le Cameroun ou plutôt l'Egypte ? Qui rejoindra le Sénégal, premier finaliste de la Coupe d'Afrique des nations 2022 ? Ce mercredi avait lieu la première demi-finale entre le Sénégal, l'un des favoris, et le Burkina Faso. Les Lions de la Teranga se sont hissés en finale après leur succès (3-1) avec des buts des Parisiens Idrissa Gueye et Abdou Diallo avant que Sadio Mané n'aggravé la marque.

Place désormais à deux des favoris de cette Coupe d'Afrique des nations ce jeudi soir à 20h en direct sur beIN Sports. D'un côté, le pays hôte, le Cameroun qui jusqu'à présent, ne déçoit pas. Après être facilement sorti des poules, les Lions Indomptables ont éliminé tour à tour les Comores (2-1) et la Gambie (2-0). Mais c'est une autre équipe qui s'avance face à eux : l'Egypte de Mohamed Salah. Nation la plus titrée de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations avec sept trophées, les joueurs de Carlos Queiroz ont bien envie d'ajouter une huitième coupe à leur palmarès. Emmenée par un Salah décisif, un Elneny omniprésent sur le terrain, l'Egypte a sorti la Côte d'Ivoire en huitièmes de finale (0-0, 5-4 aux tirs aux buts) puis le Maroc (2-1) pour se hisser dans le dernier carré. Ce jeudi soir, le match s'annonce intense avec deux pays qui n'ont qu'une seule envie : rejoindre le Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2022.

Quel est le calendrier des matchs de la CAN 2022 ?

Jeudi 3 février

Cameroun - Egypte, à Yaoundé

Dimanche 6 février

Finale, à Yaoundé ; finale pour la 3e place, à Yaoundé

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre les matchs de la CAN ?

L'intégralité de la Coupe d'Afrique des nations 2022 sera à suivre en direct et en exclusivité sur les antennes de beIN Sports avec toutes les chaînes du groupe qui seront mobilisées. Les rencontres seront retransmises à partir de 14h, 17h et 20h durant cette CAN.

Programme TV Demi-Finales

Jeudi 3 février 2022

Bein Sport 1 : Egypte - Maroc à 20h

Troisième place

Dimanche 6 février 2022

Bein Sport : Perdant DF 1 – Perdant DF 2 à 17h

Finale

Dimanche 6 février 2022