"Lyon - PSG : chaîne, compo, pronos... Les infos du match"

Lyon - PSG. Chaîne TV, streaming, compositions probables... Retrouvez sur notre site les dernières informations à propos du match de la 20e journée de Ligue 1 entre l'Olympique Lyonnais et Paris Saint-Germain, prévu ce dimanche soir au Groupama Stadium.

En difficulté sur le plan sportif mais aussi extra-sportif depuis plusieurs semaines, l'Olympique Lyonnais, qui pointe seulement à la 13e place de Ligue 1 dimanche, accueille le Paris Saint-Germain dimanche soir avec l'espoir de relancer sa saison et d'enfin se mettre dans le droit chemin en 2022. Avec le retour des jauges dans les stades, l'OL ne sera soutenu que par 5000 spectateurs éparpillés au Groupama Stadium de Décines, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, sportivement comme économiquement. Mais les Lyonnais, auteurs d'un bon match à l'aller au Parc des Princes malgré la défaite, gardent espoir et espèrent bien faire tomber le leader parisien.

De son côté, le PSG se rend à Lyon avec un effectif amputé de dix joueurs, et pas des moindres (Messi, Neymar, Di Maria...). Si cela n'a pas été préjudiciable pour affronter Vannes, un club de National 2, en Coupe de France pour débuter l'année (4-0), cela pourrait l'être un peu plus pour l'affiche de cette 20e journée de Ligue 1, sachant que l'OL, "une des meilleurs équipes de France" selon Mauricio Pochettino, est l'une des équipes qui a le plus battu l'équipe parisienne depuis dix ans et l'arrivée de QSI à Paris. Mais le PSG, leader de Ligue 1 avec dix points d'avance sur l'OM, croit tout de même en ses chances.

À quelle heure débute le match Lyon-PSG ?

Le coup d'envoi de la rencontre de la 20e journée de Ligue 1 entre l'Olympique Lyonnais et Paris Saint-Germain sera donné à 20h45 heures au Groupama Stadium de Décines par l'arbitre français François Letexier.

Aucune diffusion en clair n'est prévue à la TV pour ce match entre l'Olympique Lyonnais et Paris Saint-Germain. Ce choc au sommet de la Ligue 1 sera diffusé sur Amazon Prime Video ce dimanche soir à partir de 20h45 heures.

Pour suivre cette rencontre entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain sur Internet, il vous faut également posséder un abonnement, puisque seule la plateforme Prime Video propose la diffusion en ligne du match entre l'OL et PSG ce dimanche soir.

L'Olympique lyonnais est plutôt épargné par le Covid et ne compte qu'un seul absent lié à la pandémie (Thiago Mendes). Pour le reste de l'effectif, six joueurs manquent à l'appel: Denayer, Diomandé et Reine-Adélaïde sont blessés tandis que Toko Ekambi, Kadewere et Slimani sont partis à la CAN. Peter Bosz pourrait revenir à une défense à trois pour cette rencontre. La composition probable de l'OL: Lopes - Da Sila, Boateng, Lukeba - Gusto, Caqueret, Guimaraes, Emerson - Cherki, M. Dembélé, Aouar.

Le PSG est privé de plusieurs joueurs majeurs pour ce déplacement à Lyon, dont Lionel Messi, qui se remet du Covid-19. Angel Di Maria, Julian Draxler, Danilo Pereira, Layvin Kurzawa et Gianluigi Donnarumma sont toujours à l'isolement, Neymar et Letellier sont blessés tandis qu'Abdou Diallo, Idrissa Gueye et Achraf Hakimi sont à la CAN. Cela ne laisse pas beaucoup de marge de manoeuvre pour Mauricio Pochettino. La composition probable du PSG: K. Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, N. Mendes - Paredes, Verratti, Herrera - Wijnaldum, Icardi, Mbappé.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Lyon-PSG ?

Dans cette rencontre au sommet de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain est donné favori, malgré les absences par les différents sites de paris sportifs. La cote pour une victoire du PSG oscille vers 2 tandis que celle d'une victoire de l'OL à domicile juste en-dessous de 4. La cote pour un match nul est légèrement supérieure à 4.