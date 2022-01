"Lyon - PSG : l'OL et Paris dos à dos, le résumé du match"

Lyon - PSG. L'Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain ont fait match nul sur le score de un but partout (1-1), dimanche soir lors de la 20e journée de Ligue 1. Lucas Paqueta avait marqué pour l'OL en première période avant que Kehrer n'égalise en deuxième période. Découvrez le résumé du match.

23:02 - Le résumé du match: l'OL et le PSG ne se départagent pas En difficulté sur le plan sportif et extra-sportif ces dernières semaines, l'Olympique lyonnais craignait la réception du leader de Ligue 1, le PSG, même si le club parisien était privé de 10 joueurs ce dimanche soir à l'occasion de la 20e journée de L1. Mais les joueurs de Peter Bosz entament cette rencontre du bon pied et sont rapidement récompensés avec un but de Lucas Paqueta à la suite d'une belle action collective (1-0, 8e). Mis en confiance par ce but précoce, les Lyonnais maîtrisent le match et évoluent en contre face à des Parisiens peu inspirés. Kylian Mbappé se montre dangereux (38e et 42e) mais manque de réussite, tout comme Marquinhos (24e). En deuxième période, Paris hausse le ton et s'installe dans la moitié de terrain lyonnaise. Mais l'OL a l'opportunité de doubler la mise à l'heure de jeu, sauf que Dembélé tombe sur un grand Navas (59e). Les Parisiens poussent mais Mbappé oublie ses coéquipiers en retrait (72e). C'est finalement de... Thilo Kehrer que viendra l'égalisation parisienne sur un centre en retrait du jeune Edouard Michut (1-1, 76e). Derrière, Mbappé trouve le poteau sur un coup franc excentré (82e) et le PSG ne parvient pas à forcer la décision en fin de match. L'OL peut avoir des regrets de ne pas avoir su tenir le résultat mais ce match nul semble finalement logique entre ces deux équipes.

22:54 - L'OL monte à la 11e place L'Olympique lyonnais n'a pas réussi à prendre trois points face au PSG ce dimanche soir lors de la 20e journée de Ligue 1 (1-1), mais l'OL grapille deux places au classement et est désormais 11e de L1. Le PSG est toujours leader, avec 11 points d'avance sur l'OGC Nice et l'OM, qui compte un match en plus à jouer... face à l'OL.

22:46 - PSG-Kehrer: "On peut et on doit faire mieux" Inhabituel buteur du PSG ce soir à Lyon, Thilo Kehrer n'était pas totalement satisfait de ce match nul obtenu à Lyon par le PSG (1-1), comme il l'a expliqué au micro de Prime Video: "On prend un point ce soir mais c'est sûr qu'on voulait gagner. Tous ensemble on peut et on doit faire mieux dans les prochains objectifs qu'on a. On doit bien analyser ce qu'on a fait, bien réfléchir et avancer pour faire mieux dans les prochains matchs. On sait que Lyon est une bonne équipe, surtout face à nous. C'est toujours difficile et il y a toujours beaucoup d'intensité."

22:40 - Lyon-Guimaraes: "On a fait un très bon match" Le milieu de terrain brésilien de l'OL Bruno Guimaraes était content, au micro d'Amazon Prime, de la performance lyonnaise ce dimanche soir face au PSG, malgré le match nul (1-1): "Le sentiment qui prédomine c'est la fierté. On a fait un très bon match, on a tout donné et c'est dommage d'avoir pris un but alors qu'on avait eu les occasions de marquer le 2-0. On a fait un vrai bon match et c'est dommage de ne pas avoir réussi à gagner. J'espère qu'on jouera les prochains matchs avec la même envie qu'aujourd'hui."

22:35 - ⌛ Pas de gagnant à Lyon (1-1) Competitor_away a manqué de réalisme : au terme de ce match, la possession de balle est indiscutablement en sa faveur (68% contre 32% pour Olympique Lyonnais), mais les Parisiens se sont créés moins d’opportunités face au but avec 2 tirs cadrés contre 4 tirs cadrés pour Olympique Lyonnais, et n’ont pas réussi à faire la différence au tableau d’affichage (1-1).

22:34 - Deux minutes de temps additionnel M. Letexier accorde deux minutes de temps additionnel pour cette fin de match entre l'OL et le PSG. Les joueurs lyonnais ont du mal à finir sur le plan physique.

22:33 - Boateng récolte un carton jaune Dépassé par la vitesse de Xavi Simmons, Jerome Boateng commet une grosse faute sur le Néerlandais et écope logiquement d'un carton jaune dans cette fin de match entre l'OL et le PSG.

22:30 - Le PSG pousse Les Parisiens continuent de pousser pour tenter d'arracher un succès face à l'OL, comme lors du match aller où Mauro Icardi avait marqué dans les arrêts de jeu (2-1).

22:27 - Carton jaune pour Emerson Le latéral gauche lyonnais Emerson écope d'un carton jaune logique pour un tacle à retardement sur son compatriote Marco Verratti. Le milieu de terrain italien réclamait un rouge, mais M. Letexier n'est pas de cet avis.

22:26 - PSG: Dina Ebimbe entre en jeu Mauricio Pochettino décide d'effectuer un quatrième changement dans cette fin de match. Eric-Junior Dina Ebimbe remplace Wijnaldum au milieu du terrain.

22:25 - Mbappé sur le poteau ! Kylian Mbappé enroule ce ballon sur ce coup franc placé à l'entrée de la surface sur la gauche et laisse Anthony Lopes de marbre mais le ballon s'écrase sur le poteau du gardien lyonnais !

22:23 - L'OL tout près de concéder un penalty Nuno Mendes fait encore la différence face à Dubois et élimine le latéral droit lyonnais avant d'être fauché par Da Silva juste avant la surface. M. Letexier était bien placé et ne siffle pas de penalty, fort logiquement. Mais coup franc dangereux à venir pour Paris.

22:20 - Kehrer égalise pour le PSG ! Tout est à refaire pour l'OL ! Sur un centre en retrait de Michut depuis la gauche, Thilo Kehrer voit le ballon lui arriver dans les pieds au deuxième poteau. Il reprend du plat du pied et profite d'une déviation involontaire d'Emerson pour tromper Lopes. 1-1 entre l'OL et le PSG après 75 minutes de jeu !

22:19 - ⚽ Egalisation du Paris Saint-Germain (1-1) ! Egalisation à la 76e minute de jeu au Groupama Stadium ! Thilo Kehrer remet son équipe dans le match dans cette 2e mi-temps face à l'Olympique Lyonnais. Le score passe à 1 partout dans ce choc !

22:15 - Mbappé frappe au-dessus ! Trouvé dans un angle très fermé dans la surface côté gauche, Kylian Mbappé a plusieurs opportunités pour centrer en retrait mais le Français décide de frapper et manque largement le cadre. Mal joué de la part de l'international français.

22:13 - OL: Cherki entre en jeu L'entraîneur de l'OL Peter Bosz effectue un changement à son tour. Rayan Cherki remplace Lucas Paqueta, qui a beaucoup donné et qui n'avait pas 90 minutes dans les jambes.

22:11 - PSG: Pochettino fait trois changements Mauricio Pochettino effectue trois changements d'un coup pour cette fin de match. Thilo Kehrer, Edouard Michut et Xavi Simmons remplacent respectivement Colin Dagba, Ander Herrera et Leandro Paredes.

22:10 - Mbappé tente sa chance de loin Kylian Mbappé tente sa chance depuis l'extérieur de la surface en frappant mais il écrase trop sa frappe et le ballon passe largement à côté du but de l'OL.

22:07 - Corner pour le PSG Nuno Mendes fait encore la différence sur le côté gauche et adresse un centre superbe dans la surface mais c'est Emerson qui dégage en corner en catastrophe. L'OL ne tremble pas et dégage la ballon au loin.

22:04 - Icardi de la tête Sur un centre de Colin Dagba, Mauro Icardi s'élève plus haut que tout le monde au point de penalty mais l'attaquant argentin ne parvient pas à ajuster sa tête et Anthony Lopes n'est pas inquiété.

22:01 - Navas sauve le PSG ! Quelle occasion pour l'OL de doubler la mise à l'heure de jeu ! Sur un nouveau contre, Moussa Dembélé file vers le but et pénètre dans la surface avant de frapper. Navas détourne mais Dembélé récupère et joue en retrait pour Guimaraes qui décale pour Aouar mais Dagba contre le tir ! Dans la foulée, Dagba écope d'un carton jaune pour un tacle mal maîtrisé, mais l'OL ne profite pas du coup franc.

21:57 - Icardi manque le cadre ! Quelle occasion pour le PSG ! Bien décalé sur le côté gauche, Nuno Mendes adresse un superbe centre à ras de terre devant le but pour Icardi qui dévie mais Lukeba détourne en corner ! Un corner qui ne donne rien, toutefois.

21:54 - Emerson tente sa chance A la suite d'un contre encore bien négocié par l'OL, Emerson se retrouve en position de frappe sur son côté gauche et décide de tenter sa chance mais le ballon rase le poteau de Keylor Navas !

21:53 - Paredes feinte le tir A trente mètres du but, Leandro Paredes feinte le tir pour essayer de trouver Marco Verratti dans la surface mais le ballon de l'Argentin est mal ajusté et l'OL, un peu étouffé en ce début de seconde période, va récupérer le ballon.