"Nigeria - Égypte : La victoire pour les Super Eagles, le résumé du match de la CAN"

Après cette première victoire, le Nigeria disputera son second match, le 15 janvier prochain, face au Soudan (à 17 heures), toujours du côté de Garoua. Le même jour, mais à 20 heures, l'Egypte tentera de se relancer contre la Guinée-Bissau. Cette dernière et la sélection soudanaise s'affrontent ce soir à 20 heures, pour le premier match de cette 33ème CAN .

19:09 - Le Nigeria percutant

Le tableau d'affichage ne dit pas le monde d'écart entre les deux équipes et pourtant, derrière le mirage d'une victoire étriquée (1-0) se cache un gouffre. Pour son entrée dans la compétition, l'Egypte a été balayée par une tornade, emportée par les percussions incessantes de Moses Simon et de ses partenaires, qui ont étalé toutes leurs qualités de vitesse, d'explosivité et de puissance. Il aura fallu un gros quart d'heure pour que tout se mette en place. Dans la chaleur de Garoua, les Nigérians donnaient rapidement le ton en proposant un bloc très haut dans l'optique de harceler leurs adversaires dès la perte du ballon. L'idée était de ne pas laisser aux Pharaons la possibilité de construire leur jeu et de trouver Salah dans de bonnes conditions, le tout afin de récupérer haut et de mettre en difficulté la défense égyptienne en prenant de la vitesse. Intenable sur son côté, Simon a fait vivre un calvaire à ses défenseurs. Sur un démarrage à gauche de la surface, le Nantais obligeait Tawfik à un appui lourd qui faisait céder son genou droit. Son remplaçant ne se doutait pas du calvaire qui serait le sien. Sans vergogne, Simon appuyait encore et faisait la différence sur chacune de ses prises de balle. Ce fut sur l'une d'elle, après s'être débarrassée du marquage, que l'unique but de la rencontre vint. Son centre bien ajusté était mal renvoyée par Hegazy sur Aribo. De la tête, le milieu remisait dans l'axe à la lisière de la surface sur Iheanacho. Le joueur de Leicester contrôlait de la poitrine avant d'enchaîner d'une demi-volée croisée du gauche dans la lucarne d'El-Shenawy. On jouait la demi-heure de jeu et le Nigeria venait de prendre les devants.

La suite de la rencontre ne fit que confirmer ce qui avait déjà été vu. Tranchant et s'appuyant sur les qualités athlétiques de ses joueurs, les Super Eagles mettaient en grande difficultés une formation égyptienne dépassée dans le rythme. Plusieurs fois, Iheanacho manqua de lucidité pour doubler la mise, tout comme Aina, qui fut très à son avantage dans son couloir droit, apportant constamment le surnombre et tout proche de donner une passe décisive à Awoniyi qui vit le portier adverse repousser sa tête sur la transversale (l'arbitre signala que le ballon était sorti juste avant que le latéral ne parvienne à centrer, ndlr). Ce manque de réalisme faillit jouer des tours aux hommes d'Augustine quand sur son unique occasion du match Salah parvint à s'infiltrer dans la surface adverse, bien servi par Zizo, mais gêner par Troost-Ekong ne réussit à tromper Okoye, qui repoussa du pied gauche, tel un gardien de handball, la tentative subtile de l'attaquant de Liverpool. La fin du match fut plus hachée, la fatigue aidant et le Nigeria manqua une dernière fois d'alourdir le score sur un ultime raid d'Ejuke. Qu'importe, l'essentiel était acquis avec une victoire solide et encourageante face à un adversaire, qu'il a su étouffer et faire déjouer. Dans la foulée virevoltante de Simon, le Nigeria a montré qu'il était déjà bien en jambes et à prendre très au sérieux dans cette compétition.