Barça - Real Madrid : chaîne tv, horaires, compos... Les infos du match

Barça - Real Madrid. Découvrez toutes les informations relatives à cette demi-finale de Supercoupe d'Espagne entre le Barça et le Real Madrid.

La Supercoupe espagnole nous offre une belle affiche. Ce mercredi 12 janvier, le Barça affronte le Real Madrid en Arabie Saoudite en demi-finale de cette compétition. Si traditionnellement, le vainqueur du championnat affrontait le vainqueur de la Coupe d'Espagne, depuis janvier 2020, la Supercoupe se disputer désormais en format Final Four avec 4 équipes. Cette année les quatre formations en lice pour remporter le trophée sont : le Barça, le Real Madrid, l'Atlético Madrid et l'Athletic Club de Bilbao. La première demi-finale n'est autre qu'un Clásico entre les deux ennemis jurés du football espagnol.

Le FC Barcelone est en pleine reconstruction. Sixièmes au classement, les hommes de Xavi font de cette Supercoupe d'Espagne une priorité pour tenter de remporter un trophée cette saison. Largués en championnat, relégués en Europa League, le Barça connaît une saison compliquée et se présente sur la pelouse de King Fahd Stadium à Riyad, en Arabie Saoudite, en tant qu'outsider. En face, tous les compteurs sont au vert pour les hommes de Carlo Ancelotti. Premiers du championnat, les Merengue enchaînent les bonnes performances emmenés par un duo létal Vinicius - Benzema. Vainqueurs des 4 derniers Clásicos, ils sont logiquement favoris pour remporter cette première demi-finale de Supercoupe.

A quelle heure débute le match Barça - Real Madrid ?

Le coup d'envoi de cette demi-finale de Supercoupe d'Espagne entre le Barça et le Real Madrid sera donné à 20h00 au King Fahd Stadium à Riyad, en Arabie Saoudite.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Barça - Real Madrid ?

Bonne nouvelle pour les amateurs de football espagnol, cette rencontre entre le Barça et le Real Madrid comptant pour les demi-finales de la Supercoupe d'Espagne sera diffusée en direct en exclusivité sur la chaîne l'Équipe, chaîne gratuite sans abonnement.

Quelle diffusion streaming pour le match Barça - Real Madrid ?

Une fois n'est pas coutume, vous pourrez suivre cette demi-finale de Supercoupe d'Espagne entre le Barça et le Real Madrid en streaming gratuit et légal. En effet, pour regarder ce choc entre les deux ennemis jurés du football espagnole sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, il faudra vous connecter sur le site de la chaîne l'Équipe.

Quelles compositions probables pour Barça et le Real Madrid ?

On devrait retrouver du beau monde ce soir sur la pelouse du King Fahd Stadium. Xavi pourra en effet compter sur le retour de Pedri (covid) et l'arrivée de Ferran Torres. Mais également sur les retours de Frenkie De Jong, Araujo et Fati. Sergi Roberto, Martin Braithwaite et Eric Garcia sont eux à l'infirmerie. En face, Carlo Ancelotti pour compter sur l'intégralité de son effectif mise à part Mariano Diaz et Gareth Bale. Le XI probable du Barça : Ter Stegen - Dani Alves, Piqué, Araujo, Alba – Gavi, Busquets, F. de Jong – Dembélé, L. de Jong, Depay. Le XI du Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, Mendy – Modric, Casemiro, Kroos – Asensio, Benzema, Vinicius.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Barça - Real Madrid ?

Leader de Liga et vainqueur du premier Clasico de la saison, le Real Madrid est logiquement favori pour remporter cette demi-finale de Supercoupe d'Espagne face au Barça. La cote d'une victoire madrilène oscille entre 1.73 (Bwin) et 1.93 (Parions Sport en Ligne). Celle d'un succès des Blaugrana est très élevée : 3.85 chez Winamax et Betclic. Enfin, pour les amateurs de matchs nuls, la cote d'une égalité entre les deux formations est à 3.75 (Unibet).