"Barça - Real Madrid : les Merengue remportent le Clásico aux prolongations, le résumé du match"

22:49 - Le résumé du match

Un Superclásico. Voilà comment la presse espagnole décrivait cette affiche des demi-finales de la Supercoupe d'Espagne ce matin. Dans ce duel entre les deux ennemis jurés du football ibérique, les Merengue étaient logiquement favoris. Leaders du championnat, les hommes de Carlo Ancelotti restaient sur une série de 13 victoires en 15 rencontres. En face, l'arrivée de Xavi n'a que légèrement changé la difficile dynamique des Barcelonais cette saison. Pourtant ce sont bien les Blaugrana qui ont débuté le Clásico pied au plancher. Fidèles à leur style de jeu, ils ont asphyxié les Merengue dans les premières minutes de la rencontre. Oui mais voilà, le Real Madrid est un monstre de réalisme. Sur un ballon récupéré par Benzema, le Français lance Vinicius en profondeur qui ouvre le score pour les Merengue (25e). Menés au score, les Blaugrana ne baissent pas les bras et égalisent avec un peu de réussite par l'intermédiaire de Luuk de Jong(41e). À la pause, les deux formations sont dos-à-dos. Les Blaugrana prennent les choses en main au retour des vestiaires mais sur une action individuelle de Benzema (72e), les hommes de Carlo Ancelotti reprennent l'avantage. Encore une fois les Catalans ne vont pas abdiquer et égaliser dans les derniers instants de la rencontre grâce à Ansu Fati (84e). Dans les prolongations, le réalisme merengue va encore payer. Sur un contre éclair parfaitement joué par les madrilènes, Federico Valverde inscrit le but de la victoire (98e). Malgré quelques actions chaudes du Barça, le Real Madrid s'impose finalement (3-2) et valide son ticket pour la finale de la Supercoupe.