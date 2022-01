"Saint-Etienne - Lens : le RC Lens gagne d'un but (1-2), les temps forts du match"

L’avantage au score (1-2) du RC Lens est plutôt logique au regard des stats proposées au terme de ce match. Les Lensois ont en effet eu un léger avantage en termes de possession de balle (41%-59%) mais se sont aussi et surtout montrés plus menaçants en cadrant davantage de tirs (5 tirs contre 3 pour l'AS Saint-Etienne).

But en faveur du RC Lens, inscrit par Seko Fofana à la 90e minute de jeu dans cette 2e mi-temps ! Le choc est relancé pour les Lensois qui reprennent l'ascendant sur l'AS Saint-Etienne au Stade Geoffroy-Guichard.

Francois Letexier siffle un coup franc bienvenu en faveur des Stéphanois qui se trouvaient acculés juste devant leurs buts et pouvaient voir le RC Lens marquer un point à l'issue de cette action. Le match nul se profile alors qu'on joue les dernières minutes de ce match.

L'AS Saint-Etienne bénéficie d'un nouveau coup franc dans cette 2e mi-temps, qui va être joué dans quelques instants. Nous arrivons à la 85e minute de jeu au Stade Geoffroy-Guichard. Et ça pousse très visiblement du côté de l'AS Saint-Etienne avec 17 coups francs provoqués contre 9 pour son adversaire !

Coup franc pour l'AS Saint-Etienne

