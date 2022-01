"PSG - Brest : chaîne, compo, pronos... Les infos du match"

PSG - Brest. Chaîne TV, streaming, compositions probables... Retrouvez sur notre site les dernières informations à propos du match de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Brest prévu ce samedi soir au Parc des Princes.

Après son match nul obtenu à Lyon la semaine dernière face à l'OL (1-1), le Paris Saint-Germain accueille Brest ce samedi soir à l'occasion de la 21e journée de Ligue 1. Une réception qui amorce le compte à rebours avant celle du Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions, prévue le 15 février. Toujours privé de Lionel Messi et de Neymar, Mauricio Pochettino doit trouver la bonne formule pour son équipe qui ne semble toujours pas tourner à plein régime. La venue de Brest au Parc des Princes est une bonne opportunité pour le faire pour l'entraîneur argentin.

De son côté, la belle série du Stade Brestois de six victoires consécutives entre le mois d'octobre et le mois de novembre est derrière les joueurs de Michel der Zakarian, qui restent désormais sur trois matchs sans victoire en Ligue 1, dont deux lourdes défaites à domicile face à Montpellier (0-4) et l'OGC Nice (0-3). Un déplacement au Parc des Princes n'est pas forcément le meilleur moment pour se relancer mais les Brestois sont loin de s'avouer vaincus face à des Parisiens rarement impressionnant dans le jeu.

A quelle heure débute le match PSG-Brest ?

Le coup d'envoi de la rencontre de la 21e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice sera donné à 21 heures ce samedi soir au Parc des Princes par l'arbitre français Mikaël Lesage.

Aucune diffusion en clair n'est prévue à la TV pour ce match entre le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois 29. Cette rencontre de la 21e journée de L1 sera diffusée sur Canal+ Décalé ce samedi soir à partir de 21 heures.

Pour suivre cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et Brest sur Internet, il vous faut également posséder un abonnement, puisque seule la plateforme myCanal propose la diffusion en ligne du match entre le PSG et Brest ce samedi soir.

Pour la réception de Brest, le PSG est toujours privé de Lionel Messi, qui poursuit son travail avec le staff médical après avoir contracté le Covid, mais aussi de Neymar, Letellier et Bernat. Abdou Diallo, Hakimi et Idrissa Gueye sont toujours à la CAN et également absents. Mauricio Pochettino devrait donc composer une équipe proche de celle alignée à Lyon dimanche dernier, en prenant en compte le retour d'Angel Di Maria. La composition probable du PSG: K. Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, N. Mendes - Herrera, Verratti, Wijnaldum - Di Maria, Icardi, Mbappé.

Du côté du Stade Brestois, Michel der Zakarian est privé de quatre joueurs pour ce déplacement compliqué au Parc des Princes, avec les absences de Del Castillo, Bain, Saïd et Belkebla. L'entraîneur brestois pourrait être tenté de titulariser Cardona à la place de Mounié devant, dans son habituel 4-4-2, aux côtés de Le Douaron pour privilégier la vitesse. La composition probable de Brest: Bizot - Pierre-Gabriel, Chardonnet, Herelle, Duverne - Faivre, Magnetti, Agoumé, Honorat - Le Douaron, Cardona.

Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG-Brest ?

Dans cette rencontre de la 21e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain est donné largement favori par les différents sites de paris sportifs. La cote pour une victoire du PSG oscille entre 1,2 et 1,4 tandis que celle d'une victoire du Gym au Parc des Princes se situe entre vers 12. La cote pour un match nul est d'environ 7.