"Maroc - Comores : les Marocains s'imposent sans trembler et se qualifient, le résumé du match"

Le sélectionneur des Lions de l'Atlas est venu avec la grise mine dans la zone des interviews d'après-match. Même si le résultat de ce Maroc - Comores a été positif, certaines choses n'ont pas plu à l'ancien entraineur de Nantes. "Même si le résultat est bon, je ne suis pas content. On a loupé beaucoup trop d'occasions et j'ai presque envie de dire que ça m'inquiète pour la suite", a lâché le sélectionneur marocain.

Les Lions de l'Atlas ont donc imité les organisateurs de cette CAN 2022 en rejoignant les huitièmes de finale de la compétition. Ils pourront jouer leurs troisièmes matchs avec l'esprit plus tranquille.

Les Marocains ont été très sérieux dans ce Maroc - Comores. Ils ont proposé un jeu attrayant et ont eu énormément d'occasions. C'est peut-être le seul bémol de l'après-midi marocaine qui a énormément manqué d'opportunités de sceller le sort de la rencontre plus tôt.

Alors que l'arbitre assistant avait levé son drapeau pour annuler le but, la vidéo intervient pour accorder le but à Aboukhal qui semble sceller la victoire des Lions de l'Atlas dans ce Maroc - Comores.

18:41 - Les Comores se portent à l'attaque

Et si les Comoriens réalisaient un petit hold-up dans ce Maroc - Comores. Les hommes d'Amir Adbou sortent de plus en plus et essayent d'apporter le danger sur les cages d'un Bono trop tranquille depuis le début du match.