"Lorient - Angers : pas de gagnant, ce qu'il faut retenir"

Situation intéressante pour le FC Lorient : la frappe est cadrée mais le goal adverse veille au grain et peut relancer les siens.

C'est un nouveau corner qui est obtenu à l'instant par le FC Lorient, qui va avoir la possibilité de porter le danger devant la cage adverse et peut-être de prendre l’avantage au score (0-0).

16:39 - Coup franc pour l'Angers SCO

L'Angers SCO gagne un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre de porter le danger et de prendre l'avantage dans cette 2e mi-temps. Une occasion d'autant plus intéressante que nous en somme à la 82e minute de ce duel et qu'il s'agit toujours d'un match nul pour l'instant.