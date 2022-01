"Strasbourg - Montpellier : le Montpellier HSC a pris les devants"

C’est reparti entre le RC Strasbourg et le Montpellier HSC, à Strasbourg, où Pierre Gaillouste signale le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-1.

Après ce premier acte, la possession de balle est légèrement en faveur du Montpellier HSC (59% contre 41% pour le RC Strasbourg), qui mène au score (0-1). Pourtant, les deux équipes se sont créées autant d’opportunités devant le but avec 3 tirs cadrés chacune.

Un joueur du Montpellier HSC est sanctionné d'un hors-jeu et permet à ses adversaires de se dégager. Nous disputons la 45e minute de jeu dans ce match.

Le RC Strasbourg gagne un coup franc dans cette 1e mi-temps, qui va être joué dans quelques secondes. Alors qu'ils sont menés au score, les Strasbourgeois semblent pourtant sur la défensive et commettent plus de fautes à ce stade, ayant concédé 9 coup francs contre 5 coup francs à leur bénéfice tandis que nous atteignons la 45e minute de jeu au Stade de la Meinau.

15:42 - L'arbitre siffle un coup franc pour le Montpellier HSC

Le Montpellier HSC bénéficie d'un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre de porter de nouveau le danger et de marquer un but de plus dans cette 1e période. Nous arrivons à la 43e minute de jeu au Stade de la Meinau.